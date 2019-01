¿Qué pasará con la Presidencia de la Asamblea Nacional?

Juan Guaidó se juramentó como Presidente encargado de Venezuela este 23 de enero. Su proclama supone –en teoría- que la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN) debe ser asumida por el primer vicepresidente y militante de Acción Democrática (AD), Edgar Zambrano. Pero este escenario “no está planteado”, revelaron fuentes parlamentarias a Efecto Cocuyo.

“En política 2 + 2 no es 4”, resumió una fuente parlamentaria para explicar lo inédito del caso venezolano.

En una situación de normalidad política, bastaría con que Guaidó se juramentara para que ejerciera materialmente la encargaduría del Ejecutivo, temporalmente. En este escenario, Zambrano asumiría la cabeza del Parlamento y los diputados harían nuevas elecciones para llenar la vacante de la 1era vicepresidencia, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de Interior y Debates de la AN.

Pero en la práctica, Nicolás Maduro gobierna desde Miraflores y niega que esté usurpando la Presidencia, lo que impide a Guaidó asumir formalmente.

Otros elementos que gravitan en torno de la decisión del cuerpo parlamentario, de mantener la misma junta directiva, conformada por Juan Guaidó (presidente de la AN), Edgar Zambrano (1er vicepresidente) y Stalin González (2da vicepresidente) son la inmunidad parlamentaria y la protección que esta supone para Guaidó y la legitimidad de origen que reviste al dirigente de Voluntad Popular como integrante del Parlamento, electo democráticamente en 2015.

“Hasta tanto Juan Guaidó no tome posesión del cargo (Poder Ejecutivo), no puede abandonar la presidencia de la AN. Si la abandona caeríamos en una situación paradójica porque si deja de ser presidente de la AN ya no puede tomar posesión material de la Presidencia conforme al artículo 233 de la Constitución”, explica el especialista en derecho administrativo, José Ignacio Hernández.

El abogado apela al artículo 233 de la Constitución que establece que cuando se produce una falta absoluta del Presidente de la República corresponde al Presidente del Parlamento suplir esa vacante.

No obstante, el mismo Hernández ha explicado que el 233 no recoge la situación inédita de un gobernante que ocupa la silla de Miraflores sin ser electo democráticamente y, por esta razón, la Asamblea Nacional también invocan los artículos 333 y 350 de la Constitución.

“Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional tiene el título jurídico de presidente encargado de la República, conforme al artículo 233 de la Constitución. Si hubiera Estado de Derecho, el con ese título constitucional va, toca la puerta de Miraflores, entra y toma posesión efectiva del cargo y en ese momento pasa a ser Presidente en ejercicio y deja de ser presidente de la Asamblea. Pero el Palacio de Miraflores está siendo usurpado”, agrega.

El especialista señala que Guaidó seguirá a la cabeza de la AN, “mientras dure la usurpación o se avance de forma tal que pueda asumir al menos 50% de las atribuciones de la Presidencia”.

De cualquier modo, el propio Guaidó responde la interrogante en su biografía de Twitter:

Foto: Iván Ernesto Reyes.

