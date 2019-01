Mikeo Pompeo responsabiliza al director del Sebin de ordenar aprehensión de Guaidó

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristofer Figuera, de ordenar la aprehensión del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Este hecho ocurrió la mañana de este domingo, 13 de enero, cuando el jefe del Poder Legislativo venezolano se dirigía al esatdo Vargas para participar en un cabildo abierto en el sector Caraballeda. En el barrio El Limón, en la autopista Caracas-La Guaira, el parlamentario fue interceptado, sacado a empujones de su camioneta y obligado a montarse en una unidad del Sebin.

Pompeo, quien es uno de los más duros críticos del gobernante Nicolás Maduro, se pronunció la tarde de este domingo y denunció que su detención fue un golpe de Estado contra “el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela“.

El funcionario nortamericano condenó en Twitter la acción:

“Denunciamos detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por el jefe de Inteligencia venezolano Manuel Cristopher Figuera. Hacemos llamado a fuerzas de seguridad a defender la Constitución y derechos del pueblo venezolano. EEUU y el mundo están mirando”, afirmó Pompeo.

We denounce the arbitrary detention of #NationalAssembly President @jguaido by Venezuelan Intelligence Chief Manuel Cristopher Figuera. We call on security forces to uphold the constitution and rights of the Venezuelan people. The U.S. and world are watching.

