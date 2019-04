Maduro nombra nuevo ministro de Energía Eléctrica y ordena reinicio de clases este miércoles #3Abr - Efecto Cocuyo

El gobernante Nicolás Maduro anunció este 1 de abril el nombramiento de Igor Gavidia León como nuevo ministro de Energía Eléctrica, en medio de la crisis eléctrica que atraviesa el país. Gavidia sustituirá a Luis Motta Domínguez, quien detentaba el cargo desde hace casi cuatro años.

“A Motta Domínguez le he pedido que descanse un tiempo. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica. Un ingeniero eléctrico, Igor Gavidia León asume las responsabilidades con toda las experiencias de 25 años”, expresó Maduro.

Desde el Palacio de Miraflores, también anunció la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cartera en la que estará al frente Freddy Brito Maestre.

“Llegó el momento de independizar la ciencia y tecnología y darle todo el rango. Para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, (designo a) un doctor en electricidad, el profesor Freddy Brito Maestre. Un hombre con 30 años de experiencia”, dijo.

Ademas, el gobernante reactivó el llamado Estado Mayor Eléctrico, para abordar las fallas de energía que atraviesa Venezuela desde el 7 de marzo y en la misma vía de los 30 días de racionamiento eléctrico. Designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para estar a cargo de este organismo y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol como secretario ejecutivo.

Miércoles regreso a clases

“Volver a clase en resistencia”. Maduro anunció este lunes el reinicio de las actividades académicas en todos los niveles a partir de este miércoles 3 de abril, luego de la suspensión de clases por las recurrentes fallas eléctricas en el país.

“Vuelta a clases el próximo miércoles, vamos a volver a clases, escuelas, liceos y universidad, paulatinamente, progresivamente”, expresó, acompañado del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz.

“Escuelas en resistencia activa para lograr la recuperación desde la aulas. Explicándole a los niños la batalla que estamos dando, los ataques terroristas”, expresó Maduro al referirse a las fallas eléctricas.

Istúriz, además, informó que desde el Ministerio de Educación realizan una planificación de recuperación de clases para atender las prolongadas pérdidas de horas académicas durante todo el mes de marzo.

“Nos estamos preparando para el plan de recuperación donde no han habido clases para mañana (2 de abril) presentar algunos lineamientos para el plan de recuperación en el reinicio de clases”, expresó.

“La escuela no está activa no porque no quiera, preservando siempre el interés superior del niño. Los problemas de agua, luz y transporte van juntos”, agregó Istúriz.

Foto: Prensa presidencial.

