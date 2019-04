Maduro dice que el BCV es "sagrado" y que enfrentará sanciones impuestas por EEUU - Efecto Cocuyo

Reacción a las sanciones. El gobernante Nicolás Maduro afirmó en cadena nacional este miércoles, 17 de abril, que el Banco Central de Venezuela (BCV) “enfrentará y superará” las sanciones impuestas horas antes por el gobierno de los Estados Unidos.

“El BCV enfrentará y superará, con la Ley en la mano y con dignidad, las sanciones que pretende Estados Unidos contra nuestra institución monetaria fundamental. Veo el imperialismo como loco, desesperado”, dijo Maduro desde el centro de empaquetado de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), en Fuerte Tiuna.

Este miércoles el asesor del presidente Donald Trump, John Bolton, anunció nuevas sanciones, esta vez contra el BCV por “mantener en el poder a Nicolás Maduro”.

Bolton ofreció las declaraciones durante una reunión sostenida en Miami con representantes del exilio cubano y venezolano. “Habrá restricciones de transacciones de Estados Unidos al BCV”, al que prohibirá “el acceso a los dólares” de este país.

Maduro tachó la medida de “absolutamente inmoral”. Aseguró que “los bancos centrales son sagrados” y que ningún país “se mete con los bancos centrales” de otro.

“¡Déjeme decirle que las sanciones nos dan más fuerza!”, dijo minutos antes de pedirle al Nazareno de San Pablo, vestido con una camisa morada, que llenara al país de bendiciones y bienestar.

El líder del oficialismo también se refirió a la conversación telefónica que sostuvo Trump con el papa Francisco, en la que el mandatario estadounidense habló sobre cómo aliviar el sufrimiento de los venezolanos y favorecer una transición a la democracia en el país.

“Imagino que el Papa le echó agua bendita al teléfono y que Donald Trump lo llamó para confesar el daño que le está haciendo a Venezuela”, expresó.

Maduro estuvo acompañado en la cadena nacional del mayor general Carlos Leal Tellería, actual comandante de la Milicia Bolivariana, y designado ministro para la Alimentación el pasado 15 de abril.

Anunció que tomará un conjunto de evaluaciones de todo el proceso de producción, distribución y elaboración de los Clap para que las cajas lleguen a seis millones de hogares dos veces al mes.

“Desde aquí me comprometo a que en cualquier circunstancia no les faltará su alimentación”, aseguró Leal Tellería tras decir que implementará un plan de acción inmediata para que los Clap lleguen. Este plan, explicó, contempla procesos automatizados y canales de supervisión, pero no dio más detalles de su funcionamiento para evitar la corrupción.

A más de dos meses del primer megaapagón, Maduro afirmó que el Sistema Eléctrico Nacional sigue recibiendo ataques diariamente.

“Todos los días recibimos tres, cuatro, cinco ataques eléctricos. Vamos descubriendo a los responsables directos que están aquí y a otros que están fuera del país”, dijo.

