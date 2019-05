Liberación de López revela que avanza fractura en cúpula de Maduro: Jorge Lazo Cividanes - Efecto Cocuyo

Fractura. El preso político más emblemático del régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López, fue liberado por la cooperación de sectores de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) este martes, 30 de abril.

La presunta colaboración del director del Sebin, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, terminó con su defenestración y huida del país y revela que “avanza la fractura en la cúpula de Maduro”, en opinión del politólogo Jorge Lazo Cividanes.

Aunque Figuera hizo pública una carta en la que niega su implicación con el alzamiento militar que acompañó a López y al líder opositor Juan Guaidó este 30 de abril, Cividanes señala:

“El director del Sebin es una de las personas mejor informadas en el país y no puedo imaginar que dé un paso en falso tan grande sin que esto pase por un plan mayor con implicación de militares. Su defenestración es un elemento que sustenta la tesis de que lo que pasó fue abortado”.

El analista destaca el papel de hombre de confianza que tenía Figuera y cómo su destitución en el contexto de la liberación de López revela que “la estrategia de la oposición para producir la fractura es acertada. La tendencia del proceso en Venezuela es al cambio”, sostiene.

Negociaciones encubiertas

La denominada “Operación Libertad” del 30 de abril también da cuenta de negociaciones encubiertas para forzar la salida de Maduro, según el analista. “El 30 de abril no ocurrió un movimiento militar tradicional. La impresión que me da es que hubo negociaciones para facilitar una transición pacífica en la cual se le iba a pedir a Maduro que abandonara el poder”, apunta.

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, estaban negociando un cambio de Gobierno en Venezuela.

Los militares que se alzaron con Guaidó no lograron sumar adhesiones en los altos mandos. Sin embargo, el politólogo aclara que esto no significa una victoria para Maduro. “Quizás haya sido un fracaso militar, aunque no sabemos cuáles eran los planes de esta acción, pero no fue un fracaso político porque al final del día la posición de Guaidó no es peor que la de Maduro ni es peor a la que tenía el día anterior. El día políticamente se salda a favor de Guaidó”, dice.

Y agrega: “Del lado de Maduro solo hay incertidumbres, dudas y desconfianzas. La deficiente y contradictoria respuesta del régimen de Maduro lo que ha hecho es profundizar más la percepción del quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional”.

En la carta de Cristopher Figuera, quien fue hasta el 30 de abril el director del Sebin, revela que “muchas personas de confianza (de Maduro), estaban negociando a sus espaldas, pero no negociaban por el bien mayor del país. Lo hacían por sus propios y mezquinos intereses”.

Basándose en este escrito, el profesor de ciencias políticas argumenta que “en los altos mandos militares están conscientes de que Maduro al frente del Gobierno no da más y que un cambio es necesario”.

Advierte que los componentes militares están en una posición de fuerza para negociar en este momento, pero corren el riesgo de que los acontecimientos los rebasen y pierdan la capacidad de acordar la transición.

