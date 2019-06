“La opción es la fuerza” dice facción opositora y pide a Guaidó “cerrar” negociación en Noruega - Efecto Cocuyo

Opción de fuerza sobre la mesa. En una carta pública enviada al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria exhortan al líder opositor a “cerrar definitivamente” la negociación en Oslo, Noruega, que califican de “opaca y dañina”.

“El cese de la usurpación no admite ninguna forma de convivencia o connivencia con las mafias de la corporación criminal en que se ha convertido el Estado venezolano (…) Nuestra legítima exigencia es que usted, en ejercicio de su autoridad y de su deber como legítimo presidente de todos los venezolanos, por respeto a la dignidad de nuestro pueblo, cancele y cierre de manera definitiva, sin dejar espacios para las suspicacias, esta negociación opaca y dañina”, señalan.

La facción opositora que integra Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo advierte que la única opción real sobre la mesa es la fuerza.

“Sobre la mesa queda una sola y única opción real. Esa opción es la fuerza, entendida como la combinación apropiada de la fuerza institucional de la Asamblea Nacional, de su presidencia interna y del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, con la fuerza de la movilización organizada de los venezolanos y la fuerza de una coalición internacional leal que coopere con nosotros en la tarea de desalojar al narcoestado imperante”, argumentan en la misiva.

Machado, Ledezma y Arria piden a Guaidó “que concentre su esfuerzo en construir una alianza internacional necesaria hoy dispersa y atomizada y convocar al pueblo a apoyar esa única opción”.

Solicitan además que invoque el respaldo de los países vecinos Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas Holandesas, “quienes sí saben porque también lo sufren que nuestro problema es también un problema de ellos y del hemisferio”.

“Pedirle al pueblo que por sí solo rompa las cadenas de los secuestrados que lo someten es una insensatez que comprenden perfectamente nuestros verdaderos aliados en el hemisferio”, concluyen.

Juan Guaidó ha reiterado que no se prestará para “falsos diálogos” y no participará más en la “mediación” de Noruega si no es para discutir el cese de la usurpación. El segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, quien forma parte de la delegación opositora que mantiene el contacto con Noruega estuvo presente en la sesión de este martes, 11 de junio, lo que confirma que la representación de Guaidó no acudió a una nueva cita en Oslo hasta el momento.

Foto: Infobae.

Comentarios