Juan Guaidó: Asumiré las competencias de la Presidencia cuando sumemos todos los apoyos

Un apacible Juan Guaidó respondió las dudas sobre su papel en la transición política venezolana apegado siempre a la fórmula: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en la emisión especial de Con la Luz que moderó la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, desde el Palacio Federal Legislativo, este viernes 18 de enero.

Reveló que mantiene comunicación con el grupo político que representa Miguel Rodríguez Torres e insistió en que es necesario articular con la oposición y, especialmente, con el chavismo disidente.

-¿Juan Guaidó en este momento es presidente de la Asamblea Nacional, Presidente interino, el 23 de enero va a decir asumo las competencias de la República?, ¿a qué debemos atenernos?

– Juan Guaidó está asumiendo las competencias de la Constitución para representar a los venezolanos en todos los espacios del país, estamos en esa ruta, y podemos esperar, una vez sumados todos los apoyos, ir avanzando en la construcción de esas competencias.

Así respondió el presidente de la Asamblea Nacional, cuidando el discurso, ante la duda reiterada sobre si es presidente encargado.

El joven diputado -líder sobrevenido de la oposición- insistió en que Nicolás Maduro no es Presidente de la República aunque usurpa la banda y los símbolos de la República y reiteró que sí asumirá las competencias constitucionales “sin sucumbir a presiones” siempre obedeciendo la ruta estratégica. “Nuestra labor es rescatar y ejercer nuestras competencias de salvaguarda del patrimonio público”, dijo.

-¿Cuáles fueron las lecciones de “La Salida” (estrategia política que lideró Voluntad Popular para “salir” de Nicolás Maduro)?

-La necesidad de lucha reivindicativa en la calle, de estar dispuesto a sacrificar todo por la libertad de Venezuela. La necesidad de articulación, de estar con todos los factores, no solo con la oposición.

Ahí tenemos a la fiscal Luisa Ortega Díaz, por ejemplo, a Miguel Rodríguez Torres, aquí no se trata de torcer brazos, de quebrar las rodillas, sino de estrechar manos.

-¿Qué le dice al chavismo descontento, al chavismo disidente y al chavismo que cree en Nicolás Maduro?

-Véngase para acá, Maduro no protege a nadie. Por seguir una orden hoy están presos los funcionarios que me secuestraron. A ese chavismo que esta desilusionado aquí hay una alternativa, hay una ruta que es la defensa de la Constitución. Vengan al debate y al encuentro.

Guaidó adelantó que la convocatoria para el 23 de enero tiene como objetivo “informar los siguientes pasos de la ruta para avanzar en la transferencia de competencias” y enviarle un importante mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

-¿Cómo fue la conversación con María Corina Machado, le dijo “ponte la banda (presidencial) ya”?

-(Risas) Tuvimos una buena reunión, sabemos que tiene un gran liderazgo en el país como lo tiene Henry Ramos, Manuel Rosales, Stalin González, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, David Smolansky. Con ella y con todos los dirigentes nos vamos a reunir porque todos somos parte importante de este proceso.

-¿Esa característica que ha demostrado de ser pragmático es natural o también la practicó siendo masón?

-Uno es una construcción de muchas cosas, yo comencé mi formación en Macuto (estado Vargas), me gustaba la filosofía, soy ingeniero, uno es la construcción de muchas cosas, soy un pragmático apasionado.

-¿Está preparado para ir a la cárcel?

-La construcción de Voluntad Popular nos ha dado algunos de esos elementos, he tenido que convivir en el Palacio de Justicia y he tenido que ver la maldad a la cara. Pero también he visto la bondad y la magia de gente que emprende en Venezuela y que sigue aquí, de esos jóvenes estudiantes que luchan y persisten. Estamos preparados para sacrificar todo.

Fotos: Iván Ernesto Reyes

