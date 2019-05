"Había una negociación de alto nivel", oficiales alzados hablan con Sebastiana Barráez - Efecto Cocuyo

“Había una negociación de alto nivel que garantizaba un alto porcentaje de que la operación iba a ser exitosa y se garantizaba una negociación en paz”. Así lo afirma uno de los oficiales alzados el 30 de abril junto al presidente encargado Juan Guaidó y Leopoldo López, a la periodista Sebastiana Barráez.

En el medio digital Infobae, que sufre un bloqueo en algunos prestadores de servicio de internet del país, publicó una entrevista que realizó la periodista especialista en fuente militar, Sebastiana Barráez, a dos oficiales que participaron en el levantamiento cívico militar llevado a cabo el 30 de abril.

Los dos oficiales describieron las reuniones previas y dieron los nombres de los funcionarios que participaron en las negociaciones. Confirmaron también que su acción se realizó en una fecha distinta a la elegida y narraron su versión sobre por qué se adelantó la revuelta, que según Infobae “desnudó el descontento de las Fuerzas Armadas con el régimen de Nicolás Maduro“.

Los dos oficiales aseguran que en la mesa de negociaciones estaban, como describió la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, Maikel Moreno (Tribunal Supremo de Justicia), el general en Jefe Vladimir Padrino López (Defensa), el Mayor General Iván Hernández Dala (Dgcim y Casa Militar) y el general de División Manuel Cristopher Figuera (Sebin).

Los oficiales afirman, además, que otros jerarcas del Gobierno de Maduro se reunieron directamente con Leopoldo López y con Guaidó para fraguar el acuerdo de un Gobierno de transición, que finalmente no se materializó.

Los oficiales confirman que eran “parte de toda la negociación que había, de los eventos que se prepararon en los días previos. Nuestra misión era manifestarnos e iniciar la fase final de la Operación Libertad que iba a generar el pronunciamiento de Maikel Moreno (presidente del TSJ) y del apoyo militar del Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López). Como no se suscitó, de todas las unidades militares que estaban dispuestas para ese día, algunas no se presentaron y los comandos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) que llegaron al sitio con nosotros, al ver que no hubo pronunciamiento alguno, se retiraron del lugar”.

Los otros comprometidos, según la versión de los oficiales consultados por Infobae, estaban comprometidos en “liberar a los presos políticos que estaban en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”.

Detallan que “esa responsabilidad la tenía el jefe de Investigaciones, Coronel Hannover Guerrero. Y en el caso del Sebin la tenía el comisario Ángel Flores, quien se comprometió a liberar a los presos de El Helicoide, además de darle cumplimiento al decreto de indulto presidencial a favor de Leopoldo López, firmado por el presidente Guaidó. También quedó firmado el indulto al comandante Igber Marín Chaparro, al mayor Suárez Ramos, al diputado Juan Requesens y a muchos más”.

Agregan que estaba comprometido con ellos el jefe de la Policía Nacional, el general Carlos Pérez Ampueda, quien fue destituido el mismo día, y el comandante Bastardo, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“La tropa salió alegre”

Según la versión recogida por la periodista Barráez, el 30 de abril “la tropa salió alegre, motivada y moralizada por la Operación Libertad”. Los oficiales narraron que “hay subalternos que no tienen botas militares y el sueldo que ganan no alcanza para cubrir esa necesidad, entonces es como una doble moral exigirle a la tropa sin tener cómo cumplir. En estos momentos la tropa está trabajando por una caja de comida”.

También aseguran que “ninguno de esos muchachos fueron engañados. Lo que sucedió es que como vieron que la operación no se terminó dando como estaba planificada, se asustaron y cuando empezaron a ser llamados de los comandos fueron manipulados”.

Según estos oficiales involucrados en el levantamiento, a los soldados el chavismo gobernante que acompaña a Maduro les ofreció “que si declaraban en contra de sus superiores, no los iban a meter presos, pero aun cuando lo hicieron igual los detuvieron, los torturaron y los maltrataron porque cayeron en su juego”, dicen.

Denunciaron que en la Dgcim están varios de estos soldados detenidos y “están siendo torturados para tratar de buscar a los comandantes involucrados”.

Aseguran que su actuación no fue aislada. “No se asaltó ninguna unidad militar. Lo único que hicimos fue cumplir la solicitud del comandante en Jefe de la Fuerza Armada, como reconocemos a Juan Guaidó”.

