Guaidó: No nos prestaremos para falsos diálogos - Efecto Cocuyo

Cuatro puntos de concentración dispuestos para la Operación Libertad visitó este miércoles 10 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Entre sus declaraciones advirtió que no se prestarán “más nunca para falsos diálogos. Por el contrario: Vamos a construir la fuerza necesaria para lograr el cambio en nuestro país”.

De esta manera respondió a la propuesta que hizo el fin de semana el gobernante Nicolás Maduro, y que fue apoyada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expresó: “Estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas a que se busque una salida pacífica en el conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho”.

Pero Guaidó fue enfático: “Aquellos países y organismos que quieran colaborar con nosotros, que lo hagan para colaborar con el cese de la usurpación. Serán bienvenidos. Pero no nos prestamos ni para falsos diálogos ni para nuevos ‘zapateros“, dijo refiriéndose al expresidente del Gobierno español que acompañó los últimos encuentros entre el chavismo y la oposición, una labor diplomática que ha sido criticada por su parcialidad hacia el oficialismo.

“Los venezolanos ya hemos trazado una ruta“, agregó.

Informó que para el día previsto para la Operación Libertad ya tienen dispuestos mil puntos en todo el país. Aunque no dio fecha, aseguró: “Muy pronto convocaremos no solo para ir al frente del poder, sino desde donde despachan quienes sostienen al régimen; vamos a hacerle la exigencia a nuestros funcionarios públicos. ¿Hasta cuándo van a sostener a alguien que no tiene respuesta para el pueblo?”.

Reiteró la necesidad de que la gente esté organizada en su sector y la importancia de la ciudadanía para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. “El poder de la ciudadanía es determinante para salir de esta tragedia”, dijo.

Y afirmó que no es verdad que su ruta no cuente con apoyo. Ejemplificó con que ayer se logró que el Consejo Permanente de la OEA reconociera a Gustavo Tarre Briceño como representante ante ese organismo. “El psiquiatra (Jorge Rodríguez) quiere hacerle creer a la gente que la calle se desinfló. Pero según mi cuenta, la OEA reconoció a nuestro representante en un evento histórico. Creo que es evidente quiénes se quedan solos“.

También se refirió a los colectivos armados oficialistas y pidió no llamarlos “colectivos”, pues esto es una organización, sino paramilitares. “No se puede permitir que civiles armados aterroricen a la ciudadanía. Hay que llamarlos por su nombre: paramilitares armados”.

El discurso de Guaidó se dividió en los cuatro puntos que visitó de la capital: Caurimare, Caricuao, Bello Monte y San Martín. En cada uno de ellos fue recibido por los ciudadanos. En Caracas también hubo concentraciones en Altamira, la Candelaria, El Paraíso, Los Cortijos y Palo Verde.

En el interior del país, se registraron concentraciones en Valencia, Ciudad Guayana, Guarenas, Guatire, San Cristóbal, Carúpano, San Antonio de los Altos, Los Teques, Maracay, Valera, La Guaira y Barquisimeto.

Foto: Iván Reyes

