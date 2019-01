Guaidó declara en emergencia a la AN y llama a cabildo abierto este viernes #11Ene

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció la declaratoria de emergencia del Parlamento venezolano, tras la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo periodo constitucional este jueves 10 de enero.

Acompañado por los vicepresidentes de la AN, Edgar Zambrano y Stalin González, Guaidó ratificó que Maduro a partir de este jueves es un “usurpador” de la Presidencia de la República.

Ante esto llamó a la Fuerza Armada Nacional y a los venezolanos a darle su respaldo a la Asamblea Nacional, que seguirá tres caminos:

-Asumir la representación de los venezolanos ante la comunidad internacional

-Autorizar la ayuda humanitaria

-Restaurar la democracia

Acusó a Maduro de robarse los símbolos del poder y de haberse juramentado “con una corona de papel”, por lo que insistió a los militares a no obedecerlo porque la “cadena de mando está rota”.

Cabildo abierto

Guaidó también convocó a un cabildo abierto para este viernes 11 de enero, que se realizará en la sede de Naciones Unidas en Caracas a partir de las 11:00 de la mañana. Pidió a los ciudadanos acompañar está convocatoria porque en ella se declarará la usurpación de la Presidencia de la República y se discutirá la ley de transición.

A su vez dijo que Estados Unidos decidió darle respaldo a la recuperación de activos provenientes de la corrupción de los funcionarios venezolanos, recursos que servirán para paliar la crisis humanitaria en el país, cuando cese la usurpación de la Presidencia de la República.

El jefe del Poder Legislativo respondió a los periodistas que debido a que las armas de la República las tiene “la dictadura” tienen que ser realistas en la aplicación del artículo 233 de la Constitución de 1999, donde se establece que ante la ausencia absoluta de un presidente, le corresponde a quien dirige la Asamblea Nacional asumir el Poder Ejecutivo y convocar en un lapso de 30 días nuevas elecciones.

¿Y el 233?, “estamos en dictadura”

“¿En 30 días podemos hacer una elección libre y transparente con ese Consejo Nacional Electoral?. Estamos en una situación dura, una situación de fuerza. Esto es una dictadura”, ratificó Guaidó, casi las mismas palabras que ofreció durante su juramentación como nuevo presidente de la AN el pasado 5 de enero.

Insistió en llamar a los venezolanos a acompañarlos este viernes 11 de enero a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, para comenzar la ruta del rescate de la Constitución venezolana.

Ante la queja de quienes pedían comenzar ese cabildo este mismo jueves respondió: “¿Por que no hoy? Porque lo necesitamos a usted mañana en la calle, no nos puede ganar la desesperanza ni apatía en la que nos quieren hundir. No debemos permitir dividirnos”

Sobre la declaratoria de emergencia explicó que era un mecanismo para activar a los diputados de las regiones, y realizar las sesiones ordinarias o extraordinarias que sean necesarias.

Y recordó que “hoy el mundo solo reconoce al presidente de la Asamblea Nacional y a este Parlamento. Y vamos a ejercer las acciones para recuperar la Constitución. Claro que vamos a ejercer el mandato y representar cada uno de los elementos que corresponda”, sostuvo.

Lea también:

Comentarios