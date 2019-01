Juan Guaidó: Estamos en una dictadura sin máscaras y sin filtros

Tras su juramentación como nuevo presidente de la Asamblea Nacional este sábado 5 de enero, el diputado Juan Guaidó expresó que en Venezuela se vive en “una dictadura sin máscaras, sin filtros. Este es un sistema miserable que somete al venezolano por el estómago”.

Desde la tribuna de oradores y después de prestarle juramento a sus compañeros en la directiva, Edgar Zambrano y Stalin González, Guaidó pidió a todos los venezolanos a rescatar el estado derecho, al asegurar que es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos del país.

Guaidó recordó al diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, quien lleva 151 privados de libertad por el Gobierno de Maduro. “Yo también me niego a rendirme”, dijo el nuevo presidente de la AN, quien a sus 35 años se convirtió este sábado en el parlamentario más joven en asumir este cargo.

“Maduro y su gobierno desmantelaron el estado de derecho. El hombre de Miraflores primero pretendió desconocer este Parlamento y nos negó el derecho de revocar su mandato. Este régimen no pudo con una generación que lucha por la noble causa de la libertad”, afirmó.

Mencionó a los 3 millones de venezolanos, que según la Organización de Naciones Unidas (ONU), abandonaron el país y recordó que ahora ellos hacen “la ruta de los andes”, tal como hicieron los padres libertadores, pero lo hacen esta vez huyendo de la crisis que vive el país.

Dijo que el Gobierno de Maduro tampoco tiene la forma de acabar con la hiperinflación, que lleva incluso a los funcionarios públicos a “coquetear con la corrupción” por los bajos salarios que se los come el fenómeno de los altos precios del país.

“Han llevado a las instituciones y sus funcionarios a tener que coquetear en muchos casos con la corrupción, porque un salario no alcanza se lo come la hiperinflación. Por más planes que intenten implementar no se puede acabar con la hiperinflación cuando no hay confianza”, añadió.

Foto: Iván Reyes

