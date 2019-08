Desde Carabobo Guaidó anuncia nueva una etapa de mayor presión - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se trasladó este sábado 24 de agosto a Valencia, estado Carabobo para encabezar una caminata desde el bulevar Constitución en la avenida Lara hasta la avenida Don Julio Centeno en el municipio San Diego, contra la gestión de Nicolás Maduro, desde donde anunció el inicio de una etapa de mayor presión para lograr el cese de la usurpación.

Esta actividad formó parte de las movilizaciones convocadas por el también titular de la Asamblea Nacional (AN) en todo el territorio nacional para presionar el cambio político en el país.

Desde tempranas horas de este 24 de agosto se reportó fuerte presencia de efectivos militares en desde el viaducto de La Cabrera, entre los estados Aragua y Carabobo, y por los principales distribuidores, mientras que se observó patrullaje del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por los alrededores de la concentración opositora.

Inicialmente se tenía previsto que los simpatizantes de la oposición junto a Guaidó incluyeran en el recorrido la Plaza Bolívar de Valencia, pero fue cambiada la ruta dado que el chavismo organizó una actividad en el mismo punto.

“Queremos que regrese la salud a los hospitales que se rescaten los derechos de los trabajadores activos y jubilados. 40 mil bolívares como sueldo no alcanzan ni para un cartón de huevos. A mí solo me depositan 60 mil bolívares más cesta tickets. Es una humillación como profesionales empeñados en quedarnos en nuestro país”, expresó Maritza Sifontes, enfermera jubilada en la manifestación.

Mantener la ruta

Guaidó llegó al sitio acompañado de su esposa Fabiana Rosales alrededor de las 10:18 a.m. e inició el recorrido junto a diputados de la entidad como Marco Bozo Tamayo, dirigentes y militantes de partidos políticos como Primero Justicia y Acción Democrática.

“Estamos en Carabobo en el inicio de una etapa de mayor presión, organización y movilización para lograr nuestro objetivo. Convocamos a nuestros dirigentes y activistas a salir a las calles al encuentro con los venezolanos en cada rincón del país”, escribió previamente el dirigente en su cuenta de Twitter.

En la avenida Constitución la marcha intentó ir a la Plaza Bolívar, pero se topó con un primer piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que no la dejó seguir. A los funcionarios, Guaidó les expresó: “Después del informe de la ONU todo aquel que viole derechos humanos va a la Corte Penal Internacional, no solamente eso, los que lo permiten, hombres, oficiales que sirvan a este país también son responsables por omisión. Así que no se presten”.

El presidente encargad les recordó que “este país decidió y cambió y ustedes lo quieren también, así que Dios me los bendiga, cuenten con una gente que sí sirve, con un salario digno y justo, pero eso sí llegó el momento de definiciones, los necesitamos a ustedes también”.

Poco después abordó una camioneta que lo llevaría hacia la avenida Centeno, a donde llegó pasado el mediodía.

“Agarren una calculadora y pongan el dólar a 16.000 según el BCV, pero siempre está por encima y agreguen ocho ceros y no hay forma de leer esa cifra, un trillón seiscientos mil de bolívares un dólar en Venezuela. No pueden controlar ni siquiera la moneda de curso legal, la inseguridad, las empresas básicas, Pdvsa que le robaron absolutamente todo, cómo se hacen llamar Gobierno, son una dictadura, son un Estado fallido”, exclamó ante los asistentes.

Pidió mantener la claridad de la ruta: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y no tolerar más la corrupción en nuestro país. La actividad culminó sin incidentes.

Así mismo, advirtió que planea mantenerse en el cargo de presidente interino hasta lograr una elección libre que dé al traste con el régimen actual, tal como dice el artículo 233 de la Constitución.

A mediados de semana, Guaidó convocó a movilizaciones en todo el país, pero apenas se conoció la mañana de este sábado que estaría en la entidad carabobeña.

