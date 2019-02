Conozca las noticias más importantes de este #2Feb

Oposición y chavismo marcharon este 2 de febrero. Juan Guaidó convocó manifestaciones en todos los estados del país mientras que el chavismo se concentraba en la avenida Bolívar para celebrar los 20 años de la llegada de Hugo Chávez al poder.

Conozca algunas de las noticias más importantes durante el lapso en el que venezolanos dentro y fuera del país se conglomeraron para expresar posiciones.

♦️ 9:41 am: Según la agencia EFE, el excanciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schröder, cree que es “poco inteligente” el apoyo inmediato que Estados Unidos brindó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

♦️ 10:20 am: El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reafirma su apoyo a Juan Guaidó este 2 de febrero. Asegura que el Parlamento está con la oposición venezolana, y exhorta a los países de la Unión Europea reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

♦️ 10:30 am: Avenida Principal de Las Mercedes repleta. La convocatoria de la Asamblea Nacional era para las 10:00 am y en menos de 30 minutos, el punto de encuentro está colmado.

♦️ 11:04 am: Se hace viral el video en el que un general de la Aviación Militar, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, reconoce a Guaidó como presidente.

♦️ 11:23 am: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exige a los líderes de la oposición de la centroderecha española que sean “leales con el Estado” ante las decisiones que se tomen respecto a la crisis en Venezuela.

♦️ 11:30 am: Un número considerable de simpatizantes de la gestión de Nicolás Maduro empieza a congregarse en la plaza Parque Carabobo y en las inmediaciones del Liceo Andrés Bello.

♦️ 11:42 am: Se difunde un video de un funcionario de la PNB dice que prefiere retirar a sus hombres antes que reprimir al pueblo. Venezolanos abrazan a los funcionarios policiales expresándoles el agradecimiento por no permitir y no ejercer violencia en la protesta.

♦️ 11:45 am: Julio Borges afirma que Nicolás Maduro está “tocando la puerta” de países árabes y del este de Europa para asegurar su retiro.

♦️ 12:00 pm: La convocatoria del chavismo no llega a la altura de la avenida Fuerzas Armadas. De acuerdo con el equipo de Efecto Cocuyo, jóvenes de las misiones Ribas y Robinson bajaban de camiones militares para completar una marcha cargada de milicianos y empleados de empresas del Estado.

♦️ 12:36 pm: El diario español El País afirma que la seguridad de las instalaciones de la sede diplomática del Gobierno español, en Caracas, ha sido reforzada por un equipo de la Policía Nacional de España, conocido como el Grupo Especial Operacional (GEO).

♦️ 12:55 pm: El presidente encargado, Juan Guaidó, llega a la concentración en Las Mercedes y sube a la tarima.

♦️ 1:00 pm: Jorge Arreaza dice que la oposición no quiere negociar y que el Gobierno de Maduro ha buscado concertar con Juan Guaidó pero que este no acepta.

♦️ 1:12 pm: Guaidó anuncia tres puntos de acopio para el ingreso de la ayuda humanitaria. Uno en Cúcuta, Colombia, otro en Brasil y el tercero en una isla caribeña. Pide el respaldo de la gente para que ingrese la ayuda humanitaria.

♦️ 1:36 pm: Diosdado Cabello dice el pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están más unidos que nunca.

♦️ 1:45 pm: Una firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) asegura haber comprado el 21 de enero aproximadamente tres toneladas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV).

♦️ 1:45 pm: Según EFE, el Gobierno de EE.UU. ya ha comenzado a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela con alimentos y medicinas en desafío a la negativa de Nicolás Maduro.

♦️ 1:50 pm: Nicolás Maduro toma la palabra en la avenida Bolívar y asegura que quiere dialogar con la oposición. Dice que 20 mil personas, entre jóvenes y milicianos, formarán parte de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército. Señala que la Asamblea Nacional Constituyente está evaluando la realización de nuevas elecciones parlamentarias.

