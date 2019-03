Conozca cómo fue la entrada del presidente encargado a Venezuela

View this post on Instagram

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, arribó a Venezuela este lunes 4 de marzo, en el vuelo #224 (CM224) de la aerolínea panameña Copa Airlines. Funcionarios del chavismo como Diosdado Cabello, amenazaron al también presidente de la Asamblea Nacional, de detenerlo al momento que llegara a el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pero Guaidó no tuvo inconvenientes para entrar al país. #Video Cortesía