Colombia: Cualquier incursión militar en apoyo a Maduro amenaza la paz de la región - Efecto Cocuyo

El Gobierno colombiano afirmó este martes que el despliegue o la incursión militar a favor del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

“Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región”, afirmó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en un video difundido por su despacho.

El canciller respondió así a una información del diario El Tiempo según la cual el embajador ruso en Colombia, Sergei Koshkin, envió una carta al Congreso en la que advierte al país andino que una incursión militar en Venezuela será considerada una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.

Por su lado, el presidente Iván Duque afirmó la mañana de este martes, 2 de abril, que su país “no está en el plan de agredir a ningún Estado” y agregó que Colombia “está en su deber de defender la Carta Democrática Interamericana y de denunciar con claridad y contundencia los atropellos de la dictadura de Venezuela”.

Verificar la carta

El presidente de Colombia pidió a la Cancillería que verifique la autenticidad de la carta del embajador ruso al Congreso, en la que advierte al país andino de que una incursión militar en Venezuela será considerada una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.

“Yo acabo de ser notificado de esa comunicación, no la conozco, yo le he pedido a la Cancillería que verifique primero su veracidad y que hable con el señor embajador (de Rusia)”, afirmó Duque a periodistas este martes durante una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

El mandatario respondió así a una información del diario El Tiempo según el cual el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Chacón, recibió en su despacho una carta firmada por el embajador ruso en Bogotá con advertencias a Colombia por su papel en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana.

“El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, señala la misiva.

El Congreso es el encargado de autorizar al Ejecutivo el envío de tropas a otros países, según la Constitución, por lo que Chacón considera que la carta es de “suma gravedad e importancia”.

Ante esto, Duque afirmó que no puede “afirmar si es cierta o no” porque no llegó a través de los canales diplomáticos y reiteró que “Colombia no está en plan de agredir a ningún Estado”.

De igual forma, el jefe de Estado manifestó que el país, tal como lo ha hecho en organismos multilaterales, busca “profundizar el cerco diplomático” contra el gobernante Nicolás Maduro y dijo que con la presión internacional espera que “el pueblo venezolano sea el que dé rápidamente esa transición institucional”.

Colombia lidera junto a Estados Unidos la presión internacional contra el régimen de Maduro y fue de los primeros en reconocer al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como mandatario encargado de su país, después de que el líder opositor asumiera como tal en enero pasado.

Por su parte, Rusia y China han reiterado su apoyo a Maduro y el primero envió al país petrolero la semana pasada dos aviones militares con casi un centenar de soldados y 35 toneladas de material no especificado.

Con información de EFE

