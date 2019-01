Cabello: que nadie se extrañe si la ANC toma medidas para sanear la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, advirtió la noche de este miércoles 9 de enero que podrían tomar medidas “para sanear” la Asamblea Nacional.

Durante la transmisión de su programa semanal “Con el mazo dando”, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ratificó la amenaza que en la primera sesión de la ANC, este martes 8 de enero, asomó el organismo.

“Que nadie se extrañe si la ANC toma decisiones para sanear a esa Asamblea Nacional… No le comemos chantaje a nadie”, afirmó Cabello en sintonía con la propuesta que hizo el martes el constituyente Gerardo Márquez, quien llamó a disolver el Parlamento venezolano y convocar nuevas elecciones legislativas nacionales.

Y añadió que “si la AN en desacato sigue en su actitud, laANC tomaran las acciones necesaria para preservar la paz de nuestro territorio… que asuman sus responsabilidades que nosotros asumiremos la nuestra….No tienen pueblo ni votos…. A ese señor que pusieron de Presidente de laAN le echaron la vaina de su vida”, aseguró.

Cabello subrayó que este jueves 10 de enero, Nicolás Maduro jurará a un nuevo mandato constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después irá a un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en Fuerte Tiuna, mientras que el viernes 11 de enero acudirá a la ANC.

A los diputados opositores de la AN les recordó que Venezuela no es la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), que designa presidentes como lo desean.

“Todo el país está unido contra aquellos que tienen una agenda que incluye nombrar presidente, ellos creen que esto es la Fifa, pero esto no es la Fifa, es Venezuela” afirmó para después resaltar que la Fanb es chavista y está con la llamada revolución bolivariana.

También insistió en que los dirigentes opositores querían negociar con el Gobierno el reconocimiento del Poder Legislativo, a lo que el Ejecutivo se negó al mantener la posición de que el Parlamento está en desacato desde enero de 2016.

“Nosotros reconocemos a la AN como institución, pero no a su directiva porque está en desacato. Esa AN solo ha tenido un presidente qu es Ramos Allup, cuando eligieron al asesino de Julio Borges en 2017 lo eligieron con personas no habilitadas para hacerlo”, dijo.

Cabello también criticó a los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a quienes llamó “portasotanas” y “zamuros”. Esto después de cuestionar el pronunciamiento de los obispos del país, que este miércoles desconocieron el nuevo mandato de Maduro para el periodo 2019-2025.

