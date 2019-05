Cabello: No se mete preso a Guaidó para que "salgan otros traidores" - Efecto Cocuyo

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró que la gestión de Nicolás Maduro no ha apresado el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, porque sus acciones hacen que se manifiesten “otros traidores”.

“Algunos decían por qué no meten preso a juanito alimaña (Juan Guaidó), por qué no lo hacen. No crean que es una acción temeraria. Gracias a eso pasa el 30 de abril y salen otros traidores, eso es bueno. La justicia va a llegar. No nos desesperemos”, dijo el “número dos” del chavismo este domingo, 5 de mayo, durante una plenaria del Congreso Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Recalcó que era “muy fácil” detener la acción impulsada por el presidente encargado de Venezuela el pasado 30 de abril, “pero nosotros no somos asesinos y no queremos que se enfrente pueblo contra pueblo”.

“Tuvimos la conciencia de no caer en el peine de la violencia. Nicolás Maduro dirigiendo personalmente desde las cuatro de la mañana y no se cayó en el peine, los derrotamos con la moral”, comentó Cabello.

“Traición”

Sobre los señalamientos hechos por el Gobierno de Estados Unidos a algunos funcionarios del chavismo por su supuesta negociación para sacar al gobernante Nicolás Maduro del poder, Cabello dijo que “a estas alturas del partido, no tiene otra razón que el dinero“.

“La lealtad es un valor individual, se ha convertido en un valor colectivo, una masa leal al legado de (expresidente Hugo) Chávez. Traicionaron a nuestro pueblo por cuatro lochas, si hubiera sido más, habrían dado la cara. Cobraron y se arrancaron”, comentó Cabello.

Indicó que el parlamento chavista está recibiendo las solicitudes para allanar la inmunidad parlamentaria de todos los implicados en los sucesos del 30 de abril y el 1 de mayo.

El pasado 30 de abril, Guaidó anunció el inicio del “cese de la usurpación” junto a algunos militares y el preso político y líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López. Lo informó en un video grabado desde los alrededores de la base aérea La Carlota.

