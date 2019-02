Ayuda humanitaria ingresó por Bolívar, confirman diputados

Una parte de la ayuda humanitaria ya ingresó por el estado Bolívar, al sur del país, confirmaron los diputados Miguel Pizarro y Stalin González desde la sala situacional que instaló la oposición en Caracas este sábado, 23 de febrero.

“La población pemón tomó el control de algunos territorios al sur del país para que la ayuda pueda ingresar”, declaró González.

Minutos después, Pizarro lo confirmó: “Claro que la ayuda va entrando”, durante una rueda de prensa que inició pasadas las 10:00 de la mañana de este 23 de febrero.

Sobre el reporte de incidencias, los parlamentarios indicaron que la mañana de este sábado se registró una situación violenta en Ureña (estado Táchira). En la zona se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los militares reprimieron a la población que intentó pasar al puente fronterizo entre Ureña y Colombia.

Hicieron un balance de lo que ha ocurrido en el país en las últimas 24 horas.Hasta el momento hay reporte de 14 heridos y dos fallecidos, todos indígenas pemones, producto de la represión del Ejército este viernes 22 de febrero, al sur del estado Bolívar, en el municipio Gran Sabana.

Militares cruzan la frontera

El segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, precisó los nombres de tres de los cuatro efectivos de la GNB que abandonaron sus funciones y cruzaron la frontera hacia Colombia: Richard Sánchez, Edgar Valera y Óscar Suárez.

Señaló que “no son desertores” sino “patriotas” y que tienen sus derechos garantizados.

Por su parte Pizarro añadió que “un grupo minoritario escogió deshonrar el uniforme pero no es la posición de la mayoría de los militares”.

Sobre posibles represalias contra Guaidó debido a que cruzó la frontera y se encuentra en Cúcuta, el parlamentario dijo que “Guaidó va a estar donde tiene que estar. Ellos saben que no cuentan con toda la Sala Plena para tomar decisiones. Tengan cuidado de no cruzar una delgada línea porque no será respondida como antes”.

