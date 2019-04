Alí Daniels: Un gobierno que necesita el terror para mantenerse no es tan fuerte como cree #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

El abogado constitucionalista y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analizó el papel que juegan los colectivos armados oficialistas y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en la represión de las protestas ciudadanas en Venezuela.

Durante la transmisión del programa #ConLaLuz, este jueves 4 de abril, el jurista dijo que un “gobierno que necesita el terror para mantenerse no es tan fuerte como cree”, al referirse a la actuación del cuerpo especial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los grupos paramilitares, como definió a los llamados colectivos que atacan las manifestaciones ciudadanas como ocurrió el pasado domingo 31 de marzo en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas.

A su juicio, esto forma parte de lo que ocurre en Venezuela donde no existe el estado de Derecho sino un estado de hecho, donde priva la arbitrariedad.

“Nos tiene sumamente preocupados la actuación de los colectivos porque el gobierno teniendo el control de los militares y cuerpos policiales, entonces por qué utiliza estos grupos para reprimir. Lo que pretenden es amedrentar: te reprimo con el órgano más irregular que tengo para demostrar que la arbitrariedad existe y la controlo”, dijo a la periodista Ibis León quien condujo la más reciente emisión de #ConLaLuz.

El director de Acceso a la Justicia advirtió que los colectivos “están sembrando el terror, el miedo y están convirtiéndose en grupos de represión y de exterminio. Cuál es la normativa de la Constitución o ley que dice que estas personas están habilitadas para garantizar el orden público”, se preguntó.

Daniels sin embargo, tuvo objeciones cuando se quiere identificar a estos grupos armados como terroristas, porque una cosa es la actuación de este tipo de cuerpos paramilitares y otra que un Estado pueda ser calificado como un “estado terrorista”.

Y alertó que se debe evitar que ante la emergencia humanitaria compleja que vive el país, pase a ser un Estado terrorista porque eso implica más sanciones e impediría al país tener acceso a las transacciones necesarias en el sistema financiero internacional para paliar la crisis.

“Calificar a este grupo de terrorista podría traer como consecuencia que el país también sea calificada como Estado terrorista y hay que tener cuidado por el daño que esto puede causar a la población venezolana”.

Militares rusos en la ilegalidad

Sobre la presencia de militares rusos en el país, Daniels dijo que en la misma actuación de un Estado de hecho, el Ejecutivo actúa sin respetar la normativa legal, sin informar los alcances de esta cooperación ni detallar la cantidad de militares del país euroasiático en el territorio nacional.

A su juicio, mientras se pide que “el imperio norteamericano” saque sus manos a Venezuela, se mantiene el dominio de otros imperios como el chino y el ruso o los cubanos.

“No es poca cosa tener aquí armamento y militares rusos. Se habla tanto de sacar las manos de Venezuela con respecto a norteamericanos, pero en el caso de Rusia y Cuba, acaso eso no es imperialismo”, interrogó.

Medidas contra Guaidó no tienen validez

Daniels igualmente habló del caso de la inhabilitación política del presidente encargado, Juan Guaidó por parte de la Contraloría, el allanamiento de su inmunidad parlamentaria que decidió la Asamblea Nacional Constituyente y que continúe un juicio en su contra.

Sobre la medida de la Contraloría, recordó que Elvis Amoroso fue nombrado por una “ANC fraudulenta”, pero además en la argumentación del funcionario dijo que “presumían” había recibido dinero de gobiernos extranjeros.

“Una presunción no anula una prueba, que diga ‘que presumimos ha recibido dinero de gobiernos extranjeros’ ya dice todo sobre la inexistencia de garantías, violaciones al estado de Derecho y la parcialidad de ese vocero”, recordó.

Y sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, mencionó que ya lo han hecho con cinco diputados anteriores, a quienes les dictaron orden de captura, lo que no ha ocurrido con Juan Guaidó.

“Esa orden de detención no aparece, lo cual da cuenta que este gobierno no está tan fuerte como aparenta porque no se atreve a tomar la decisión que hizo contra los cinco diputados anteriores”, sostuvo.

Daniels se refirió a la intervención internacional y recordó que las vías diplomáticas son lentas, pero hay casos en los que pese a la división en el Consejo de Seguridad de la ONU por la posición de China y Rusia, con Muamar Gadafi, pese a tener el apoyo de estos dos países, al final se aprobó una decisión que permitió la presencia de fuerzas militares en Libia, cuando hay sectores políticos que hablan de aplicar el artículo 187 de la Constitución.

“Si eso ocurrió con Gadafi también puede ocurrir con otros gobiernos. Pero estos mecanismos son lentos, las negociaciones llevan su momento y ahorita EEUU, que es presidente del Consejo, va a insistir, yo no descartaría que el Consejo de Seguridad logre un acuerdo en algún momento”, sostuvo.

Consideró que el 187 y la presencia de una misión militar en el país, eso no quiere decir que sean fuerzas para el ataque en campo.

Consideró excesivo se interprete así este planteamiento, porque existen otros mecanismos como la Responsabilidad de Proteger, pero eso pasa por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La CPI es lenta

En el caso de la Corte Penal Internacional (CPI) fue menos esperanzador porque ha comprobado la lentitud en los casos que investiga, pero hay la documentación necesaria tanto de los países del Grupo de Lima que acusaron a Venezuela como de las pruebas que recabó la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero resaltó que “la justicia puede tardar, pero la justicia llega”.

Lea también:

Fotos: Iván Ernesto Reyes

Comentarios