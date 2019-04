ANC aprueba allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó - Efecto Cocuyo

Este martes 2 de abril la asamblea nacional constituyente aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de que ayer, primero de abril, lo solicitara el Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, informó que a Guaidó también se le impuso una multa de 200 unidades tributarias por haber desacatado la orden de prohibición de salida del país que le impuso el organismo a petición de Tarek William Saab, fiscal general designado por la constituyente.

El contraataque en contra del diputado por el estado Vargas comenzó con la detención del jefe de su despacho, Roberto Marrero. Y avanzó con la inhabilitación política por 15 años que le impuso la Contraloría General de la República, el 28 de marzo.

El debate lo inició la constituyente María León, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al considerar que las fallas de agua, la electricidad y las muertes por falta de medicamentos son causadas por Guaidó, propuso que se creen “tribunales populares” en cada estado para que el “pueblo” decida qué hacer con los “traidores a la patria”.

“Pero no solo sería porque traiciona o se roba los reales y se los da a los gringos, sino un juicio por las vidas, la desnutrición”, expresó León, quien considera el allanamiento “muy poco”. Y añadió: “Quien traiciona la patria no merece llamarse venezolano. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No lo merecen. No son dignos de esta historia sagrada”.

Luego habló Noris Herrera, para proponer que las acciones de Guaidó sean catalogadas como “crímenes de lesa humanidad”. “Ha puesto a nuestro pueblo a pasar grandes penurias. Esta ANC ha visto cómo nuestras niñas y niños han tenido que cargar agua cuando deberían estar en horario de clase”, expresó.

