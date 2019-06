La NASA abre la estación espacial internacional - Efecto Cocuyo

Paulino Betancourt Figueroa | @p_betanco Profesor-Investigador Universidad Central de Venezuela • Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat • Editor de la Revista Catálisis • Presidente (H) de la Sociedad Venezolana de Catálisis.

El día de Año Nuevo de 2001, la primera tripulación de la Estación Espacial Internacional pasó un día tranquilo en órbita. El comandante, William Shepherd, decidió honrar la tradición naval de Año Nuevo, recitando un poema:

Aunque los rastreadores de estrellas marcan Altair y Vega

Igual que los marineros la observaron hace mucho tiempo

Seguimos siendo buscadores de conocimiento

Buscando cosas nuevas que la humanidad debe conocer.

La estación había estado en construcción, en órbita, durante cuatro años para el momento, y la primera expedición marcó el comienzo de la morada humana en el espacio. Hoy en día, los “buscadores de conocimiento” de la estación espacial aún dirigen experimentos en ciencia de los materiales y biología. Al igual que los exploradores de América abrieron el camino para los comerciantes, la Estación Espacial Internacional (EEI) pronto podría acoger a un tipo diferente de buscadores de caminos, que pagarán una gran cantidad de dinero por ver la curvatura de la Tierra.

La NASA anunció la semana pasada que permitirá a los ciudadanos volar al único dominio donde los humanos han vivido fuera de la Tierra, cobrarán alrededor de 35.000 dólares por dormir a bordo y utilizar los servicios de la EEI. Los visitantes firmarán contratos con SpaceX, Boeing u otras compañías para pagar el viaje en cohete. Las estrellas pueden ser una conexión eterna con nuestros antepasados, pero el premio de volar entre ellos estará reservado en un inicio para los ricos y poderosos. Y en el acceso al espacio, la NASA va detrás de los rusos, cuya agencia espacial ha transportado a unos pocos turistas espaciales a través de la compañía llamada Space Adventures.

Aún no está claro si las visitas turísticas estarán abiertas a empresas privadas, convirtiendo a la Estación Espacial en un lugar de trabajo conjunto en órbita. Una empresa privada podría, en principio “comprar” acceso para sus propios científicos. La región donde la Estación Espacial orbita la Tierra está mayormente libre de la influencia de la gravedad, permitiendo una ciencia interesante. Los astronautas con frecuencia realizan experimentos para firmas farmacéuticas que podrían conducir a nuevos medicamentos, porque algunas proteínas crecen mejor en gravedad cero.

Si bien estos proyectos son financiados por empresas privadas, los astronautas se someten a un extenso entrenamiento en la Tierra antes de volar al espacio para realizar experimentos de biología. Y siempre será más sencillo entrenar a un científico para que sea astronauta, que a un astronauta para que sea científico.

La decisión de la NASA de abrir la estación espacial es en cierto modo el próximo paso natural en la exploración del espacio. En el pasado, los navíos experimentaron una transformación similar. Los barcos, ferrocarriles y aviones transcontinentales generaron pequeñas industrias para permitir su expansión y ampliar su aceptación, llegando finalmente a las masas. Pero habrá dificultades en su masificación, el espacio no es obviamente un lugar de riqueza listo para ser colonizado.

No hay sitios llenos de alimentos exóticos para llevar a casa ni vastas extensiones de tierra donde los intrépidos exploradores puedan cultivar, cazar o recolectar lo que necesiten. No hay agua, ni viento, ni tierra, excepto la luz solar y la radiación. En este plan turístico, podrían generarse empresas puramente lucrativas que no cumplan ningún objetivo educativo o de investigación, que venderían recuerditos o comida en el espacio.

El turismo podría salvar la EEI

Varios boletos multimillonarios para visitar la EEI podrían compensar algunos de los proyectos de la NASA. La agencia actualmente gasta alrededor de 8 millones de dólares por día para operar la estación, dijeron funcionarios de la NASA durante el pasado anuncio. Algunos de esos fondos podrían ser redirigidos para pagar una misión lunar en 2024. Ese año también será importante para la estación, puesto que la administración de Donald Trump ha propuesto poner fin a los fondos para el mantenimiento de la Estación Espacial a partir de esa fecha. Esto plantea una especie de oportunidad para las empresas privadas.

Pero el turismo en el espacio es distinto a la investigación y a la minería que puede ocurrir algún día en la Luna o en los asteroides. Porque solo sería experimentar la falta de gravedad y la alegría personal de una visión de nuestro planeta azul. A menudo me han preguntado si visitaría el espacio, o la luna, o incluso Marte, si tuviera la oportunidad. La idea ciertamente se ha vuelto más plausible ya que compañías como SpaceX han crecido y construido cohetes exitosos. Y no puedo negar que una parte de mí sueña con observar la curvatura de la Tierra o visitar las grises y amenazantes colinas de nuestra Luna. A menudo respondo que tengo un telescopio, y para mí, en este momento, es suficiente. Puedo encontrar muchas otras maneras de disfrutar aquí, en el único hogar que hemos conocido.

