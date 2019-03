Sin electricidad ni agua sobreviven en Lomas del Ávila tras el mega apagón

El jueves a las 4:54 de la tarde fue la última vez que hubo electricidad en Lomas del Ávila. La urbanización ubicada al extremo este de Caracas no ha recibido energía eléctrica desde ese día y suma ya más de 96 horas continuas sin una chispa de luz.

Lomas del Ávila se suma a otras zonas de Caracas que se mantienen sin energía que inició el mega apagón el pasado jueves 7 de marzo.

“Sin agua, sin luz y sin comunicación”

Lamia Martínez tiene 47 años de edad y vive en la tercera etapa de Lomas del Ávila desde hace 15 años. Sus tres hijos están fuera del país y, desde el apagón, no ha podido tener comunicación efectiva con ellos y con otros miembros de su familia.

“Estamos aquí a la intemperie. Estamos esperando que alguien nos diga algo; la comida se nos dañó. Las neveras están dañadas también y me toca subir el agua nueve pisos. Es increíble que esto esté sucediendo en Venezuela”, dijo la señora Lamia, quien estaba en la entrada de su edificio charlando con una de sus vecinas.

“El domingo me tocó ir a Altamira para poder comunicarme con mi familia. Me llevé el celular y allí fue que me cayeron todos los mensaje de Whatsapp. Pude hablar con mis sobrinos y mis hijos”, relató Lamia y acto seguido expresó tener “rabia y tristeza a la vez”.

“Nunca pensamos que íbamos a vivir esto”

La señora Janeth Parra tiene 62 años de edad. 30 de esos 62 los ha vivido en el mismo edificio en Lomas del Ávila y aseguró que jamás pensó vivir una situación como la que ocurre en este momento en Caracas y en toda Venezuela.

“Los que más me duele son los niños y los ancianos, ¿qué pasa? ¿Dónde está la sensibilidad? No sé nada y no sé qué va a pasar. No sé que vamos a hacer. Están haciendo llamados para protestar, pero no sabemos ni cómo actuar porque es primera vez que vivimos esto”, relató la señora Parra en la entrada del estacionamiento de su edificio.

“Qué desgracia que nos haya tocado esto a nosotros los venezolanos. Siempre decíamos que eso no iba a pasar aquí. Quizá por ignorancia y por no saber que esto iba a llegar”, contó la señora Janeth poco antes de llorar y expresar que se sentía “frustrada, decepcionada y triste”.

Parra confesó ser “afortunada” pues tiene familia en otros lugares de la ciudad y puede movilizarse hacia las zonas en las que hay electricidad, sin embargo aseguró que lo que se vive en Lomas del Ávila es “bastante grave”.

En Lomas del Ávila recogen agua hasta debajo del suelo

En varias de las residencias de la tercera etapa de la urbanización Lomas del Ávila los vecinos pueden recoger agua desde el tanque subterráneo. Siempre y cuando entre agua directa desde la calle.

Al no tener electricidad, las bombas que se utilizan para impulsar el agua hacia los apartamentos no pueden funcionar y la operación tiene que hacerse de forma manual. Las personas bajan con envases y contenedores para recolectar el líquido y luego subir los recipientes a sus apartamentos en plena oscuridad, salvo por la luz solar que se cuela por las rendijas de los edificios.

La situación del agua no solo afecta a las residencias de Lomas del Ávila sino a las otras viviendas cercanas, donde las personas tienen que buscar agua hasta debajo del suelo, literalmente hablando.

En la subida que viene desde Palo Verde, las personas se concentran para poder tener agua “más o menos limpia que sirve para fregar y bajar las pocetas, pero no para comer” dijo una de las personas que estaba en plena faena de recolección en la tarde de este lunes 11 de marzo.

Foto: Iván Ernesto Reyes

