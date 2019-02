Movistar, Inter y Cantv bloquean transmisión en vivo del concierto Venezuela Aid Live, reporta Ve Sin Filtro

El portal de monitoreo de internet, Ve Sin Filtro, informó, a través de su cuenta en la red social Twitter, que la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) bloqueó el acceso a la web que transmitía en vivo del concierto Venezuela Aid Live, a lo que se sumó posteriormente la compañía Intercable y Movistar.

Este viernes 22 de enero, Ve Sin Filtro detalló que el bloqueo afectó al venezuelaaidlive.mdstrm.com de Mediastream. La restricción se hizo por DNS o ISP, es decir, a través del proveedor de servicios de internet.

#Venezuela blocks official streaming of #VenezuelaAidLive @VenezuelaAid via #DNSblock

The block affects https://t.co/1MXZmiCz5H by @mediastream @MediastreamCO on state ISP #Cantv#KeepItOn #internetVE pic.twitter.com/W0cLlFKbJt

— VE sin Filtro (@vesinfiltro) February 22, 2019