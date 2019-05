Ilumina, la iniciativa cultural y ciudadana que revivió la Caracas nocturna - Efecto Cocuyo

Caracas nocturna. La noche de este sábado, 18 de mayo, los caraqueños revivieron la noche capitalina en una jornada de actividades culturales nocturnas en Colinas de Bello Monte, durante el evento Ilumina por más noches Caracas, organizado por Ciudad Laboratorio.

Desde las 5:00 pm hasta las 10:30 pm se extendió la jornada. Fueron 41 puntos en cada calle de la localidad, donde presentaron distintas expresiones artísticas y culturales, como música en vivo, danza, recorridos, conservatorios, proyecciones de arte y poesía.

“Tuvimos una participación desbordada. Y fue mucho más allá de lo que habíamos imaginado, lo hicimos queriendo que la gente de Caracas se moviera”, expresó Cheo Carvajal, director de Ciudad Laboratorio.

La apertura del evento fue en la plaza Oberón, frente al edificio del mismo nombre, a alrededor de las 5:00 pm. La iniciativa de Ciudad Laboratorio, era conectar al ciudadano con la ciudad, salir del encierro y encontrarse en la parte baja de Colinas de Bello Monte.

A las 7:00 pm la cantante lírico Zaira Castro conmovió a los espectadores desde la pequeña terraza del edificio Cacique, en la avenida Caroní. Las interpretaciones de la soprano, vestida de ángel, se pasearon por conocidos de la ópera como Con te partirò, popularizada por el italiano Andrea Bocelli, hasta adaptaciones de otros géneros, como Somewhere over the rainbow.

Los locales de la zona eran prestos para diversas actividades, mientras las personas recorrían las calles de Bello Monte, el ambiente se mezclaba entre música que salía de todos lados, aplausos, conversaciones y risas.

La oportunidad de tomar estos espacios, para Carvajal fue volver a reencontrarse con la calle de manera física, porque, como aseguró, en el caraqueño se mantiene el deseo de disfrutar la ciudad.

“Se ha perdido la conexión física con la la noche. Hay miedo, pocos recursos para consumir, problema con la iluminación, se siente peligrosa la calle y problemas serios de transporte publico”, dijo.

Esta noche de intercambios culturales fue demanda de los caraqueños por el derecho al disfrute de la ciudad nocturna, que se ha visto amenazada por la escalada de la crisis que afecta al país.

“La tendencia ha sido hacia el repliegue, esconderse. Lo que hicimos fue romper esa barrera; esa frontera entre lo público y privado. No está perdida la conexión en el sentido del espíritu”, manifestó Carvajal.

Después de las 8:00 Aquiles Baez y sus amigos en la avenida Caurimare. Mientras que más tarde, a las 9:00 pm, Alfredo Naranjo y el Guajeo cantaron y bailaron al son de salsa y ritmos tropicales en el bar La Castella. En la pequeña sala, los asistentes seguían con los pies el ritmo que salía de la trompeta, los timbales y la voz del sonero.

En la jornada también hubo espacio para la conversación. Más temprano, a las 5:45 pm, la especialista en nutrición, Susana Raffalli, junto a Albe Pérez, directora de Cultura Chacao, la politóloga Colette Capriles y la periodista Mibelis Acevedo, interactuaron en tertulia llamada “Ideas que iluminan”, en el Mesón Gallego.

Mientras que las proyecciones de arte se reflejaron en el edificio Trezmen. Los tambores por el velorio de la Cruz de Mayo fueron en la Fundación Bigott en la escalera del edificio Excelsior.

Las calles de Colinas de Bello Monte fueron elegidas por “su valor patrimonial y sus singulares espacios”. Así lo afirmó Carvajal, quien añadió que esa zona es “un modelo de ciudad compacta y mezclada. Hay una movida nocturna interesante y queríamos hacer sinergia en esa realidad que ya estaba ahí”.

En la actividad también brindó seguridad los funcionarios de la Policía de Baruta, ante la gran cantidad de gente que se sumó a la movida. Carvajal aseguró que se demostró las ganas del caraqueño por relacionarse más con sus espacios.

“Pusimos en evidencia cuan callejeros somos los caraqueños, ojala sea un aprendizaje que nos permita pensar en otras formas de asumir el reto que tenemos de transformar la ciudad”.

La iniciativa

Esta iniciativa de Ciudad Laboratorio comenzó hace tres semanas. La convocaron a través de redes sociales bajo la etiqueta #MásNocheCaracas, y ya cumplió dos etapas.

Primero fue #MIRA, que invitó a la gente a mostrarse en selfies a través de Instagram a partir de las 7:00 pm, estuviesen en la calle o en la casa.

Luego vino #CUENTA, que invitó a contar anécdotas nocturnas a través de Instagram, y a responder una encuesta a través de Twitter y Facebook sobre cuánto y a qué salen de noche los caraqueños.

En esta última fase invitaron a participar activamente en la etapa de cierre, #ILUMINA, que consiste en activarse en la calle. “Es la culminación. El cierre de un proyecto, de un monitoreo en redes que veníamos haciendo, un experimento”, dijo Carvajal.

No obstante, adelantó que tienen planes de más actividades a realizar, entra las que se encuentra une estudio de la precariedad del servicio de transporte público en Caracas. Además, el próximo sábado 25 de mayo, en el barrio La Palomera (Baruta), invitarán a una jornada de calle, en donde la gente transite y conozca sus espacios.

“Esto no para aquí en nuestro proyecto de la noche. Pedimos ideas para activar la ciudad” dijo.

Fotos: Mariana Souquett

