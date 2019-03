Esposa de Luis Carlos Díaz pide a comisión de DDHH de la ONU verificar su estado de salud

Ataque a la prensa. Este 12 de marzo familiares de Luis Carlos Díaz, periodista detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), junto a defensores de los derechos humanos y comunicadores, entregaron una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición, aprehensión y los tratos crueles a los que ha sido sometido desde este lunes 11 de marzo.

“Queremos reclamar la detención arbitraria, su libertad plena y la acusación es de una falacia impresionante, queremos pedirle a la comisión de la alta comisionada (Michele Bachelet) que nos ayude a verificar cómo está Luis Carlos Díaz”, expresó Naky Soto,esposa de Dìaz, quien indicó, entre voz cortada y lágrimas, que desconocen el paradero.

La noche del lunes, 11 de marzo, se conoció que Díaz estaba detenido después de más de cinco horas desaparecido. Luego, la madrugada del martes una comisión de del Sebin allanó su casa y se llevó los equipos electrónicos del periodista. No obstante Soto denunció que no hubo orden de detención cuando lo capturaron .

“La detención fue arbitraria, el allanamiento sí tuvo una orden. No nos dejaron ver el acta con propiedad, la hoja era grisácea y las letras dispersas escritas en mayúscula. Decidí hablar con Luis Carlos”, expresó.

Soto también denunció que hubo agresiones físicas a Luis Carlos Díaz y robo de dinero y joyas en el allanamiento practicado en su vivienda. Además indicó que hubo amenazas por parte de los funcionarios con detenerla a ella, pero que no lo hacían por su condición de paciente oncológica.

“Le dieron cascasos en la cabeza y lo amenazaron conmigo por mi condición. Uno de los que estaba me hace saber que más me valía no hacer mucho ruido porque yo también soy sujeto de aprehensión”, manifestó.

No obstante, Soto se mostró firme ante las amenazas. La escritora y bloguera padece cáncer de seno desde febrero de este año. La detención de su esposo, se le suma al sin fin de problemas que ya tenía encima producto de su enfermedad.

“Si versa una amenaza en mi contra no puede ser más severa que la condición neurológica desde hace 11 años y el cáncer”, expresó.

A Díaz se le acusa de estar vinculado a un supuesto hackeo al sistema eléctrico nacional, que sería el causante de las fallas en el suministro de energía en el país desde el pasado 7 de marzo.

Sin embargo, su esposa desestimó que esto sea cierto y denunció que la acusación se basa en la manipulación de un video difundido por el programa Con El Mazo Dando que conduce Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Tomaron este trozo para vincularlo con el apagón nacional. Son muchos los ingenieros eléctricos vinculados con Corpoelec que han dicho que si no están conectados a red no hay forma de hackearte”, manifestó.

Denuncia formal

La denuncia ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP) estuvo acompañada por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), Marco Ruiz. Además de manifestantes que con consignas y pancartas, exigían la liberación del periodista.

“Entregamos un documento con la denuncia, a partir de lo que le pudo decir a Naky.

Se comprometieron a comunicarse con nosotros en las próximas horas”, expresó Ruiz. El órgano no aportó mayor información en el caso.

Ruiz relató parte del allanamiento, momento en el cual fueron apuntados con armas por funcionarios del Sebin, mientras esperaban a Soto en las afueras de su residencia a alrededor de las 2:00 am.

“Nos apuntaron con armas 9 milímetros. Ante la pregunta que quien era se identificó como el jefe. El decirle que somos periodistas fue peor, dejamos los carros atravesados en la avenida Libertador. Una vez que termina el procedimiento, baja Luis Carlos junto con la comisión”, detalló.

Además, recordó que van 40 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa en lo que va de 2019. La última fue la del periodista norteamericano, Cody Weddle, que fue deportado a principios de marzo.

Fotos: Mairet Chourio

