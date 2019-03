"En Miraflores están comiendo cochino y nosotros pasando trabajo", protestan en Caracas - Efecto Cocuyo

Decenas de protestas se registran en Caracas y en toda Venezuela este domingo 31 de marzo. Las personas de distintas zonas han salido a expresar su descontento por los recientes apagones que han afectado a todo el país durante el mes de marzo.

En Caracas se registraron manifestaciones y trancas de calles desde las 9:00 de la mañana, entre ellas la de las avenidas Fuerzas Armadas y Panteón, muy cerca del centro de la capital.

“¿Qué vamos a esperar?”

Vecinos de Fuerzas Armadas realizaron protestas a lo largo de la avenida, especialmente en las esquinas de Crucecita y en la intersección con la avenida Panteón.

La señora Xiomara tiene 62 años y ha vivido, prácticamente, toda su vida en la avenida Fuerzas Armadas. “¿Por qué voy a protestar? Porque no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos medicina y no tenemos gas“, aseguró. Ademá arengó a sus vecinos a mantenerse en la calle, “¿qué vamos a esperar? Hay que seguir protestando”.

#Ahora "No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos luz" dice vecina de la avenida Fuerzas Armadas #31Mar pic.twitter.com/eORBggDLnv — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 31, 2019

Mientras tanto, el señor José Cádiz ayudó a sus vecinos a colocar barricadas y explicó sus razones para manifestar:

“Ya basta de que los niños se mueran en los hospitales. Ya basta de esta dictadura malnacida. Ustedes (el chavismo) están en Miraflores comiendo cochino, comiendo chuleta ahumada, comiendo de todo y nosotros pasando trabajo”, explicó Cádiz quien aseguró ser un Guardia Nacional en situación de retiro.

#Ahora José Cádiz exfuncionario de la GNB protesta junto a vecinos en la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas #31Mar pic.twitter.com/SyXSpTocAI — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 31, 2019

La protesta en las Fuerzas Armadas y Panteón ocurría mientras funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana estaban en las inmediaciones de la Biblioteca Nacional.

También protestan en Carabobo, Zulia y Lara

Además de las manifestaciones que ocurren en distintas zonas de Caracas, se registran protestas de calle en estados como Carabobo, Aragua, Lara y Zulia. Las personas salieron con pitos y ollas vacías para expresar su rechazo a la situación actual.

En el estado Miranda también se vivieron distintas acciones de calle, especialmente en los altos mirandinos y en el municipio Chacao.

Fotos: Iván Ernesto Reyes

