Trump asegura que Maduro está “dispuesto a negociar”

A través de la red social Twitter, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro está “dispuesto a negociar” con la oposición, obligado por las sanciones impuestas desde Washington y el recorte petrolero.

También afirmó que el presidente encargado, Juan Guaidó ha sido “puesto en la mira” por el Tribunal Supremo de Justicia y auguró que una “protesta multitudinaria” se llevaría a cabo en el país. En el trino, Trump desaconseja a los estadounidenses viajar a Venezuela “hasta nuevo aviso”.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019