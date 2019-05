"A corto plazo no hay solución a la escasez de gasolina", sentencia Guerra

La escasez de gasolina llegó para quedarse, al menos por los próximos meses. En medio de la caída sin precedentes de la producción petrolera y el deterioro de las refinerías, Venezuela vive un nuevo período de suministro de combustible que afecta a todo el país. Así lo explicó el diputado José Guerra este lunes, 20 de mayo.

“Ahorita no hay solución al problema de manera estable. Están sacrificando todos los estados del país para dar gasolina a Caracas. Barinas, Monagas, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Aragua son algunos de los estados más afectados. El problema llegó por un tiempo”, expresó el economista en rueda de prensa desde la sede del partido Primero Justicia.

La principal razón de la escasez de combustible, dijo Guerra, es la falta de refinación ocasionada por el descenso en la extracción de crudo. Los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) revelan que la producción petrolera venezolana se encuentra en apenas 768.000 barriles diarios.

Actualmente las refinerías del país están completamente paralizadas. A excepción de Punta Cardón, ubicada en el estado Falcón, ninguna más está activa, de acuerdo con el parlamentario. Y ésta solo es capaz de refinar alrededor de 100 barriles de gasolina por día.

La cifra no es solo insuficiente para satisfacer la demanda interna, sino que muestra el declive del consumo energético del país. Mientras en 2012 el país consumía 450.000 barriles diarios de combustible, hoy se consumen 200.000 b/d. “Nos queda un déficit de 100 mil barriles diarios de gasolina que debemos importarla”, afirmó el parlamentario.

Para recuperar la capacidad de refinación, Guerra propone ceder la administración de las instalaciones a la filial Citgo. “Es quien cuenta con los recursos financieros y la capacidad técnica para recuperar la industria”, comentó.

País petrolero que importa gasolina

Las sanciones financieras del Departamento del Tesoro paralizaron las importaciones de combustible desde Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela aún se nutre de los mercados de España, India y Rusia.

A través de acuerdos con las compañías Repsol, Relliance y Rosneft, la administración de Nicolás Maduro mantiene las importaciones de gasolina a altos costos. “Es prácticamente regalada dentro del país. Es algo insostenible”, advierte Guerra.

En el proceso, el diputado aclaró que Pdvsa cede barriles de crudo a dichas petroleras extranjeras a cambio de barriles con combustible, especialmente gasolina.

No obstante, aclaró que en cada una de esas transferencias el país pierde 20 dólares producto del diferencial de precios entre los barriles.

“El litro de gasolina cuesta, traído a Venezuela, cuatro dólares. Lo están regalando. El Estado no está cobrando. No hay país que aguante esto. Gasolina barata, pero no tenemos gasolina”, sentenció.

Foto principal: Iván Reyes

Comentarios