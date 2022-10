Venezolanos abandonan México por su frontera sur tras restricciones de EE.UU.

Familias venezolanas abandonaron México este viernes, de manera voluntaria, por la frontera con Guatemala, rumbo a Panamá y Costa Rica, ante las nuevas medidas de Estados Unidos que contemplan su deportación inmediata si cruzan a ese país por vía terrestre.



Un grupo de personas, entre ellos mujeres, niños y adolescentes, llegaron desde el punto migratorio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, hasta la frontera sur de Tapachula porque ya no tienen recursos económicos.



Los venezolanos intentaron ingresar por el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo hacia Guatemala, pero las autoridades no les permitieron el acceso, por lo que atravesaron en balsas el río Suchiate, frontera natural que divide a México de Centroamérica.



“Adiós, México, regresaremos en avión, nos vamos desilusionados”, exclamó uno de los migrantes en una de las balsas.



Yamilet Díaz explicó a EFE que vuelven a Costa Rica porque no tienen vida en México y además los robaron durante su travesía. Su familia tenía pensado llegar a Nueva York, pero por lo difícil que ha sido la travesía por México, decidieron retornar.



“Nosotros tenemos dos meses caminando, en México tenemos 20 días, ahora vamos a cruzar a Guatemala para llegar a Costa Rica y vamos a esperar hasta que se abra la frontera de Estados Unidos”, expuso la migrante.



Juan Manuel Méndez, otro venezolano, coincidió en que, ante los inconvenientes, decidieron caminar a la frontera de Guatemala para después dirigirse a Panamá, donde se establecerá de manera momentánea.



El migrante Esteban Espinoza, por su parte, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) no los dejó transitar por México, por lo que irán a Panamá para buscar trabajo.



“Nosotros queremos regresar otra vez, hasta Panamá, para ver quién nos facilita una ayuda, porque ya por el Darién (selva en la frontera con entre Panamá y Colombia) ya no podemos irnos, por lo que tenemos que buscar la forma de devolvernos», indicó.



En tanto, autoridades mexicanas y guatemaltecas se reunieron en el puente común Rodolfo Robles, donde realizaron un fuerte despliegue militar conjunto.



Los Gobiernos de México y Guatemala expresaron su firme compromiso de abordar de manera integral los flujos migratorios en la región, de respetar los derechos de las personas migrantes y combatir el tráfico de personas.



Las medidas de Estados Unidos ocurren en medio de un aumento de la llegada de migrantes de Venezuela a la frontera con México, donde, entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150.000 venezolanos fueron arrestados, casi el triple de los 50.499 en el mismo periodo del año anterior.



México recibió en los tres primeros trimestres del año 86.621 solicitudes de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de las que 8.665, cerca del 10 %, son de ciudadanos de Venezuela.