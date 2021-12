Varados en Curazao cerca de 300 venezolanos, tras suspensión de vuelos humanitarios

El Consulado de Venezuela habilitó en las instalaciones de la refinería Isla un refugio con capacidad para 80 personas, pero el número de venezolanos varados en Curazao, tras la suspensión de los vuelos humanitarios, llega a 283, según el testimonio de una de las afectadas.

El aplazamiento de los viajes -incluido uno que saldría el domingo 19 de diciembre desde Aruba- se registró, luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciara el 13 de diciembre que el Reino de los Países Bajos no le permitió trasladarse a La Haya, donde se entrevistaría con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

El vocero de la radio web Refugiados Unidos, Carlos Rivas, comentó a Crónicas del Caribe que, al momento de abrir el albergue, solo unas 25 personas se encontraban en el sitio. “El resto o resolvió la situación por su cuenta o no se ha enterado de la existencia del refugio”, expuso Rivas, quien destacó que las instalaciones se encuentran en buen estado, con camas literas, aire acondicionado, baños y agua potable.

“El Consulado dice no tener recursos para ayudar con la alimentación, pero la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la isla han respondido con celeridad”, acotó el activista.

Del total de pasajeros, 48 provienen de Bonaire. “Queríamos pasar la Navidad con nuestras familias en Venezuela y ahora estamos aquí en un refugio”, contó una venezolana.

Aclaró que tiene todos sus papeles en regla y que canceló sus boletos ida y vuelta. “Fueron 1.165 dólares por persona en total, aparte de la prueba PCR que también pagué yo misma”, afirma.

“Tengo un niño y en el grupo hay mujeres embarazadas y personas mayores. Este no fue un vuelo regalado y tampoco somos ilegales. Solamente queríamos ver a nuestras familias, celebrar las fiestas con ellos, pero ahora estamos en esta situación y no contábamos con todos estos gastos adicionales”, declaró desde el refugio.

La señora no tiene mayor información sobre lo que está ocurriendo. “Dicen que Venezuela es el culpable porque no han dado el permiso para que salga el avión”, apuntó.

Suspensión

En un comunicado publicado el miércoles 22 de diciembre, el gobierno de Curazao señaló que el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el Directorado de Relaciones Exteriores, en cooperación con el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Curazao, ha hecho esfuerzos durante todo el año para que varios venezolanos en Curazao puedan regresar a su país, a pesar del hecho que la frontera está cerrada.

Destacó que el Gobierno de Curazao organizó dos vuelos en el mes de diciembre de 2021 «para poder brindar a los ciudadanos venezolanos una oportunidad de viajar a su país y pasar allá los días festivos».



«Lamentablemente, a última hora, el Gobierno de Venezuela no autorizó los vuelos pautados para el los días 21 y 22 de diciembre de 2021. El Ministerio de Justicia, el Directorado de Relaciones Exteriores, El Consulado de Venezuela en Curazao y Laser Airlines han hecho todo lo posible para poder salvaguardar estos vuelos. Incluso estaban pendientes dos vuelos para el día 22 de diciembre de 2021 con la cooperación de Laser Airlines. A pesar de todos los esfuerzos, no se ha logrado la salida de estos vuelos hacia Venezuela».



En el comunicado se destaca que una cantidad de pasajeros que llegaron desde Bonaire y los de Curazao, casi 300 venezolanos, no han podido llegar a su país y se encuentran desamparados. «El Gobierno de Curazao, por medio de los canales diplomáticos y también a través del Ministerio de Justicia, seguirá haciendo todo lo posible para solucionar esta situación».

Con información de Crónicas del Caribe y portal.noticiascurazao.com

Foto referencial