Sobrevivientes venezolanos de accidente de autobús en Colombia aseguran que hubo imprudencia por parte del conductor

De las 42 personas que viajaban en el autobús que sufrió un accidente el pasado fin de semana al norte de Colombia, la mayoría eran venezolanas. Hasta la fecha son nueve los fallecidos y más de 30 heridos.

El accidente ocurrió el pasado sábado 22 de julio mientras el vehículo viajaba por el departamento Norte de Santander con destino a Necoclí. El Hospital Universitario de Santander declaró a Efecto Cocuyo que atendió a 20 personas y 19 eran venezolanas.

Según declaraciones de los sobrevivientes, recogidas por medios colombianos, las personas aseguran que hubo imprudencia por parte del conductor del autobús perteneciente a la empresa Expreso Brasilia.

De hecho, la compañía inició una investigación que busca esclarecer las razones que causaron el deceso de, al menos, nueve personas.

Familiares de las víctimas venezolanas necesitan más información

Repatriar los cuerpos de los venezolanos fallecidos en este accidente parece ser algo cuesta arriba para sus familiares. Los criollos eran oriundos del estado Zulia, específicamente de la localidad de Caja Seca, al sur de Lago de Maracaibo.

Algunos de los allegados afirmaron estar en incertidumbre sobre qué pasará y en cuánto tiempo podrán repatriar a los suyos para darles el último adiós. “Tantas personas esperando los cuerpos de las víctimas. Nos dicen que dos días, que hoy, que mañana y nos tienen así”, dijo Consuelo Sanguino a Radio Caracol.

Sanguino, quien perdió a dos familiares en el accidente, asegura no tener suficientes recursos monetarios para trasladar los restos de sus seres queridos y espera una respuesta por parte de la empresa Expreso Brasilia. “Estamos esperando, porque dicen que la empresa tiene que responder, pero no sabemos si la empresa ya se pronunció con la aseguradora, si en verdad se van a hacer responsables de todo esto. No sabemos qué va a pasar”, resaltó la zuliana.

Mientras tanto, el cónsul general de segunda de Venezuela en Colombia, Javier Zambrano, visitó el Hospital Universitario de Santander para hacer acto de presencia y ver las condiciones en las que se encuentran los venezolanos que están internados en el centro de salud.

A esta hora, el Cónsul General de Segunda del Consulado de Venezuela en Colombia, Javier Zambrano y una enfermera de @expresbrasilia realizan visita de verificación del estado de salud los pacientes afectados por el accidente de tránsito el pasado sábado en El Playón. pic.twitter.com/ER3J9ZWpKl — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) July 25, 2023

Según declaraciones recogidas por medios colombianos, Zambrano dijo que “el Estado venezolano está apoyando a los connacionales” y aseguró que Colombia “está brindando apoyo por medio de sus instituciones”.

Hasta este 25 de julio, la cifra de fallecidos era de nueve personas, en su mayoría venezolanas, y los heridos superan las tres decenas.

La totalidad de personas que viajaba en este autobús buscaba llegar a la ciudad de Necoclí para iniciar la peligrosa travesía del Darién y viajar rumbo norte hacia Estados Unidos.