El cadáver de uno de los nueve venezolanos desaparecidos en el mar en diciembre fue encontrado en estado de descomposición. El cuerpo fue hallado por las autoridades dentro de una lancha al sur de la isla colombiana de San Andrés.

Se trata de uno de los nueve falconianos reportados como desaparecido el 9 de diciembre pasado, tras zarpar desde Buchuaco, en la península de Paraguaná, con destino a la isla de Aruba.

El estado de descomposición del cadáver retrasó su identificación; sin embargo, él tenía un tatuaje y parece no quedar dudas de que es uno de los venezolanos desaparecidos, toda vez que, dentro de una botella se localizaron documentos de identidad que corresponde a uno de ellos.

Según versiones de familiares, se trataría de Jairo Nicolás Velasco Galicia, de 47 años de edad, residenciado en La Pitahaya, parroquia Buena Vista, municipio Falcón, quien deja tres hijos en orfandad, trabajó como obrero en una refinería y como ayudante de fabricación, pero debido a la situación económica y falta de empleo para sacar adelante a su familia, decidió irse a Aruba a buscar trabajo.

Pasado un mes de la desaparición de nueve falconianos que salieron en una lancha desde Buchuaco, en el municipio Falcón, para entrar de forma irregular a la isla de Aruba, los familiares tuvieron noticias a través de un medio colombiano.

A través de redes sociales informaron que la embarcación de nombre “Rogui” de color amarillo, había sido localizada al sur de la isla San Andrés, Colombia. La información fue dada por el comandante de la policía del departamento de San Andrés, coronel Manuel Armando Quintero.

Los forenses colombianos han informado a las familias, que se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, de baja estatura y con cabello. Estaba sin franela y en la parte inferior del cuerpo llevaba una prenda que no se ha precisado si es un boxer o un short. También les dijeron que el cuerpo está completo, no tiene signos de violencia, pero no pueden tomarle las huellas porque se le borraron en el proceso de descomposición.

La Policía de San Andrés espera a los familiares de aquellos hombres que concuerden con estas características para que acudan al lugar y hacerse pruebas de ADN, con el fin de lograr la identificación del cuerpo.

En cuanto a la lancha, les informaron que está completa, solo golpeada por dentro y desconocen la causa. En el lugar también hallaron todos los salvavidas de los otros ocho tripulantes.

Según familiares de los desaparecidos, la lancha amarilla con mostaza y rayas blancas, salió a las 5:00 pm del sábado 9 de diciembre desde Buchuaco, con nueve hombres, todos con esperanzas de llegar a la isla a trabajar. Varios de ellos, pescadores de la zona de Paraguaná.

Desde entonces, les perdieron el rastro. Ni siquiera las personas que los esperaban en la isla manejan alguna información, ni las familias en Venezuela. Desconocen quién era el capitán de la lancha, porque en estos viajes clandestinos, los familiares directos disponen de poca información.

Los desaparecidos son Gustavo David Lugo Rojas, de 20 años, habitante de Las Cumaraguas y familiar de tres de los muertos que reportó el gobierno de Aruba. En la lancha también viajaba Juan José Hurtado Vargas, habitante de El Hato e hijo de uno de los desaparecidos en la lancha que zarpó desde Paraguaná en el año 2019 con 17 personas.

También iban Alexander Antonio Córdoba Urbina, Luis Refunjol Maldonado, Noelvis Leonel Carrasquero Reyes, Adelys José Carrasquero Morales, Ismael José Reyes Carrasquero, José Antonio Velasco y Jairo Nicolás Velasco. Todos residentes del municipio Falcón.

Con información de Crónicas del Caribe, Primera Edición COL y medios colombianos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related