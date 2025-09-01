Entra en vigencia visa de transeúnte para venezolanos en Ecuador

Desde este lunes 1 de septiembre los venezolanos deberán presentar visa de transeúnte para ingresar a Ecuador, una disposición del gobierno de Daniel Noboa para los connacionales y ciudadanos de otros 40 países.

Este país suramericano es uno de los que más alberga migrantes de nacionalidad venezolana, pero en los últimos años los enfrentamientos entre los gobiernos de ese país con el chavismo han incidido en más controles para quienes viven en territorio ecuatoriano tras huir de la crisis político, económica y social venezolana.

El anuncio lo oficializó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en el que señala que quienes deben presentar esta visa son los venezolanos que intenten ingresar a territorio del país andino.

Para tramitarlo, las personas deberán acceder a la página web de la Cancillería ecuatoriana y solo podrán hacerlo fuera de esa nación. Obtener el documento tampoco será gratuito: la solicitud tiene un costo de 50 dólares estadounidenses y la emisión de la visa otros 30 dólares.

Boletín | Ecuador exigirá visa de transeúnte a partir del 1 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/ASzyvKrXAJ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 30, 2025

Noboa elimina beneficios a migrantes venezolanos

La Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes Venezolanos de la ONU asegura que en Ecuador hay 440.450 venezolanos. Noboa, con el apoyo del Parlamento de su país, ha decidido medidas polémicas contra los connacionales.

Dos de las más recientes fueron la de eliminar el Estatuto Migratorio bilateral con Venezuela y la amnistía migratoria, que canceló en marzo pasado, con la que la población de ese país podría regularizar su situación en suelo ecuatoriano.

Además, en consonancia con las políticas de Estados Unidos, el gobernante declaró terroristas a la banda criminal Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles, después de que la Casa Blanca bajo el mando de Donald Trump lo hiciera primero.

Noboa anunció también que su país no recibiría a migrantes deportados de terceros países, entre ellos venezolanos.

Quiénes necesitarán visa de transeúnte

La medida aplicará para nacionales de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Larika y Somalia.

Además, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudan, Sudán del Sur y China.

En América solo se le exigirá a venezolanos, haitianos y cubanos, países que atraviesan crisis económicas, políticas y de violencia tanto estatal como de pandillas en el caso del país caribeño.