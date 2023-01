Totalmente. Por eso los colombianos deberíamos tener una mentalidad más abierta y más empática con el extranjero, pero eso es una ilusión.

Ya está estandarizada con las legislaciones internacionales y ya no existen esas cuotas tan miserables de sólo aceptar un cierto número de ciudadanos de distintas nacionalidades.

En 1823, se dictó la primera ley de inmigración de la Gran Colombia, que discriminaba entre los extranjeros «útiles y laboriosos» y el resto, presuntamente no tan útiles para la sociedad. ¿Crees que esta filosofía se aplica actualmente, especialmente con los venezolanos?

No, yo creo que ya no. La mayoría de los que han entrado últimamente lo ha hecho sin papeles, ya no es posible tener ese control.

Ahora se les da el permiso a todos. Ya no hay esa discriminación entre útiles e inútiles.

Eso es administrativamente, pero ¿crees que la población colombiana ya no diferencia entre los inmigrantes «útiles» y el resto?

Claro, siempre ha existido ese sentimiento de xenofobia, que se mantiene. En Colombia se considera que los extranjeros útiles son aquellos con títulos universitarios o dinero.

El resto son ociosos, dañinos y muchos más calificativos estigmatizantes que todavía se emplean.

En Colombia todavía hay un gran rechazo al extranjero que no logra reinsertarse en la sociedad.

Siempre habrá esa discriminación en Colombia. En Colombia se discrimina entre los inmigrantes que llegan con una mano adelante y una atrás y otros que llegan con recursos.

De las decenas de casos que incluyes en tu libro, ¿cuál te sorpredió más?

La mujer en la portada del libro es una monja austriaca que llegó a Colombia a comienzos de los 1950 y vivió en Colombia hasta su muerte, en los 2000, se llamaba Herlinda Moises.