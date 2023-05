CBP One: cómo usar la aplicación para pedir asilo en EEUU

Desde este 10 de mayo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) implementa cambios en su aplicación CBP One, la opción para que los migrantes que están en México y buscan asilo programen su presentación en la frontera estadounidense.

Primero, ¿en qué consiste CBP One?

Es una aplicación móvil del CBP para los migrantes que no tengan los documentos correspondientes para entrar a Estados Unidos, y que quieran ingresar a ese país en busca de asilo a través de alguno de los puntos de entrada terrestres en la frontera suroeste.

La aplicación CBP One™ puede descargarse a través de Google Play Store y de Apple App Store.

A través de la aplicación, los migrantes que estén en el centro y norte de México deben enviar sus datos y los de sus acompañantes antes de llegar a un paso fronterizo.

Según las autoridades de Estados Unidos, esta información enviada por adelantado es requerida para programar una cita para presentarse para la inspección en un puerto de entrada.

Los puertos de entrada disponibles son Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso (Paso del Norte) en Texas; Nogales, en Arizona, y Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeaste–El Chaparral) en California.

Según reseña BBC, quienes acudan sin cita no serán elegibles para recibir asilo, a menos que demuestren que su caso se corresponde con una excepción. También se consideran inelegibles para solicitar asilo quienes entren ilegalmente al país y aquellas personas que hayan transitado por otros países antes de llegar a EEUU y que no hayan solicitado esa protección en los mismos.

El nuevo proceso a través de CBP One

Desde el 10 de mayo de 2023, Estados Unidos modificó los tiempos para programar citas a través de la aplicación móvil.

Antes había que acceder a la aplicación a las 10:00 a.m. (CST, hora estándar del centro) o a las 9:00 a.m. (MST, hora estándar de montaña) para buscar citas.

Ahora, las personas tienen 23 horas para entrar a la aplicación y solicitar una cita: entre las 11 a.m. CST y las 10 a.m. CST del día siguiente (10:00 a.m. MST – 9:00 a.m. MST).

Para pedir la cita, las personas aún deben estar en el centro o norte de México (incluidas la Ciudad de México y Guadalajara). CBP One asignará citas todos los días a las 11:00 a.m. CST/10 a.m. MST a quienes las solicitaron el día anterior.

Si recibe una cita, cuenta con 23 horas para aceptarla y programarla (antes de las 10:00 a.m. CST / 9:00 a.m. MST del día siguiente). Si no recibe una cita, puede volver a pedirla.

De acuerdo con la web del CBP, el nuevo proceso es para citas del 24 de mayo o más tarde. Con este cambio, se asignarán aproximadamente 1.000 citas cada día, y se priorizará a aquellos que han esperado por más tiempo.

Migrantes en Ciudad Juárez esperan que sin Título 42 aumenten las citas para asilo | Foto: EFE



El paso a paso

Según la oficina fronteriza, estos nuevos cambios no modificarán la manera en que las personas se registran a sí mismas, a sus familias u otros a través de la aplicación, ni altera los requisitos para que las personas confirmen su cita.

Tras descargar la aplicación CPB One, las personas deben seleccionar Iniciar sesión o Registrarse. Ahí serán redirigidos a login.gov, donde pueden crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

Luego de ingresar, seleccione la opción «Traveler | Viajero» en la pantalla de inicio. Seleccione «Tierra» y presione «Continuar» y enviar información anticipada.

Si es la primera vez que lo usa, aparecerá una ventana emergente. Seleccione «Edit Profile». Llene los campos y guarde. Configure el idioma y permita que la aplicación conozca su ubicación.

El siguiente paso es registrar viajeros. Revise las instrucciones y agregue viajeros, completando los los campos requeridos. Regístrese y añada a todos los viajeros con usted.

CBP publicó una guía rápida

Si tiene pasaporte, seleccione Escanear pasaporte (opcional). Si no tiene un pasaporte, salte al siguiente paso. Complete los campos obligatorios restantes, elija un puerto de entrada, revise la pantalla resumen y luego presione «enviar».

Después, seleccione su registro y presione «Pide una cita». Espere a la hora de anuncio de las citas (11 a. m. CST / 10 a. m. MST del día siguiente).

Si recibe una cita, CBP One™ le enviará un correo electrónico y una notificación automática. Debe aceptar y programar la cita antes de las 10 a. m. CST / 9 a. m. MST. Siga las instrucciones en pantalla para tomar un video selfie, luego seleccione «Progamar».

Recuerde que debe estar en el centro o norte de México para aceptar y programar una cita.

Si no recibe una cita, puede volver a intentarlo.

Cómo prepararse

La oficina fronteriza de los Estados Unidos publicó una serie de recomendaciones para las personas que descarguen la aplicación CBP One y pidan una cita:

🔹 Revise que su registro sea preciso e incluya a todos los que viajan juntos. Todos deben ir a la misma dirección de los Estados Unidos y tener la misma dirección anterior en el extranjero.

🔹 Use su registro completo y preciso cuando solicite una cita.

🔹 Solo puede enviar 1 registro que incluya al solicitante y a los miembros de su familia por intento.

🔹 Para evitar errores duplicados: elimine registros no relacionados, o registros incompletos o inexactos que ya no usará.

🔹 No utilice terceros para obtener una cita. «No hay ninguna ventaja proporcionada por estos individuos», dice la oficina.

🔹 Si tiene más dudas, escriba a CBPOne@cbp.dhs.gov o consulte la guía detallada aquí.