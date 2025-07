El investigador de Wola (Oficina de Washington para América Latina por sus siglas en inglés), Adam Isaacson, calificó de ilegal la decisión de enviar de regreso a Venezuela a 238 venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador en marzo pasado.

En su cuenta de la red social X, dijo que estos connacionales tenían solicitudes de asilo en territorio estadounidense, por lo que primero enviarlos a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano y después devolverlos a su país de origen es una violación a los derechos humanos.

«Mucho mejor que el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), pero muchos de estos hombres tenían solicitudes de asilo. Huyeron de Venezuela alegando temor por su vida o libertad allí. Nunca obtuvieron una audiencia en Estados Unidos», recordó el investigador en temas de migración, frontera y seguridad de Wola.

Isaacson se hizo eco del reporte de la agencia Reuters sobre el intercambio que se llevó a cabo entre Caracas, San Salvador y Washington que consistió en repatriar a 238 de los 252 venezolanos que se encuentran detenidos en El Salvador por 10 estadounidenses, cinco de ellos que son residentes permanentes en EEUU, pero con otras nacionalidades.

El intercambio se produce después de una propuesta que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien abril pasado dijo que estaba dispuesto a repatriar a los 252 venezolanos presos bajo su gestión por igualdad cantidad de presos políticos en cárceles venezolanas.

“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, propuso Bukele en sus redes sociales el domingo 20 de abril.

Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.



A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el… — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2025

The New York Times habló de un intercambio frustrado

La respuesta del chavismo fue rotunda al decir que no estaban de acuerdo con esa posiblidad, aunque este mismo mes el diario estadounidense The New York Times aseguró que se había frustrado un intercambio de este tipo por la falta de coordinación entre el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, y la del enviado especial de EEUU para Venezuela Richard Grenell.

Rubio buscaba la liberación de la misma cantidad de presos políticos en Venezuela por los 252 migrantes en El Salvador, mientras que Grenell negociaba para que se mantuvieran las operaciones de Chevron en territorio venezolano a cambio de esas excarcelaciones.

El diario estadounidense también indicó que, tanto del Departamento de Estado, como Richard Grenell tenían un interlocutor común en Venezuela: Jorge Rodríguez. Además, las fuentes del medio indicaron que Donald Trump todavía estaría dispuesto a intercambiar a los migrantes venezolanos presos en El Salvador por prisioneros políticos del gobierno de Maduro.

Bukele mencionó entre esos presos políticos a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; así como a la mamá de María Corina Machado, Corina Parisco, quien finalmente abandonó el país en mayo pasado.