Una mujer murió y más de 20 personas resultaron heridas por vuelco de autobús en Choroní

Una mujer murió y más de 20 personas resultaron heridas después de que un autobús que venía de regreso de Choroní a Maracay, en el estado Aragua, volcó en la estrecha carretera y cayó a un barranco la noche de este domingo 31 de agosto.

Reportes de medios locales como El Siglo y El Aragueño mencionan que la persona fallecida quedó identificada como Janeth Iruma Román, de 39 años de edad, quien era la propietaria de la agencia de turismo encargada de la excursión, de acuerdo con el último medio.

En su cuenta de la red social X, la periodista Carmen Elisa Pecorelli informó también sobre el deceso y las personas lesionadas. Además, mostró imágenes de cómo las autoridades lograron sacar la unidad del barranco en horas de la mañana de este 1 de septiembre.

Vuelco fue en curva La Danta, en Choroní

Mientras que la gobernadora del estado, Joana Sánchez, publicó un comunicado en su red social Instagram en el que dijo que brindaban atención a las personas heridas en el hospital central de Maracay, además de iniciar las investigaciones para determinar los motivos del accidente.

La mandataria detalló en el texto que el accidente se registró «en la carretera de Choroní, a la altura de la curva La Danta, donde un autobús de excursión perdió el control y volcó».

Además, compartió videos en los que se le veía junto a su personal en el principal centro asistencial aragüeño, así como conversando con familiares de los lesionados a quienes les comentó que trasladarían a algunos a otros centros de salud para realizarse exámenes específicos para evaluar sus lesiones.

En su cuenta Instagram, los Bomberos de Aragua detallaron que hubo 25 personas heridas. A 15 de ellas las enviaron al hospital central de Maracay y otras al Seguro Social.

Confirmaron el deceso de Rincón e identificaron al conductor de la unidad, entre los lesionados por el vuelco. Agregaron que se trataba de una excursión organizada por la empresa Kairós Tours desde Santa Rita, en Aragua, con 31 pasajeros a bordo del colectivo.