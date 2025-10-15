Una mujer identificada como Ayuris Aniuska, de 45 años, murió este miércoles durante las intensas lluvias que azotaron la capital venezolana en la madrugada, en un incidente que ha puesto de relieve los peligros de las inundaciones repentinas en zonas urbanas durante la temporada de lluvias.

El suceso ocurrió a las 4:30 de la mañana en el sector Los Cardones, ubicado en El Valle, municipio Libertador.

Según los reportes, la dama regresaba en motocicleta junto a su pareja de una estación de servicio cuando fueron sorprendidos por una fuerte corriente de agua. Mientras intentaban cruzar una calle, un objeto impactó contra ellos, los derribó y arrastró a la víctima bajo las aguas.

La información conocida dice que la mujer quedó atrapada debajo de un Jeep, donde finalmente murió ahogada. Testigos del lugar relataron que el compañero de Ayuris, junto a un vecino, realizaron desesperados esfuerzos por rescatarla. Lograron sacarla del vehículo, pero ya no presentaba signos vitales.

Al lugar acudió el segundo sargento de bomberos del Distrito Capital, Alexander García, para prestar los primeros auxilios, pero no fue posible reanimarla. Las autoridades confirmaron que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte, donde se realizará la necropsia antes de ser entregado a su familia.

Este incidente se produce en un contexto de alerta por las condiciones meteorológicas adversas en Caracas, especialmente durante el mes de octubre, conocido por ser el más lluvioso del año.

Otros reportes en redes sociales indican que el aguacero caído la madrugada de este miércoles causó inundaciones, caídas de árboles y otros estragos tanto en Caracas como en zonas cercanas, como Guarenas y Mampote.