Tren de Aragua se queda sin su principal centro de operaciones, dice Ronna Rísquez

La periodista de investigación y autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, Ronna Rísquez, compartió un análisis sobre el operativo que ocurre al interior de la cárcel de Tocorón este miércoles 20 de septiembre y cómo impactará al grupo criminal que desde allí opera.

En entrevista vía Whatsapp con Efecto Cocuyo, la reconocida comunicadora venezolana dijo que aún es muy pronto para determinar si como dice el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la toma del centro penitenciario “es un éxito”.

Estas son algunas claves de lo que dijo Rísquez sobre esta acción:

Legitimidad internacional

Para la periodista, una de las principales motivaciones del Gobierno es obtener legitimidad internacional, en especial después de que gobiernos de la región como Colombia y Brasil -tras la llegada de presidentes izquierdistas- le dieron reconocimiento a Nicolás Maduro, algo que no pasaba en 2019.

“Hay un grupo armado operando (Tren de Aragua) en países de la región que lo hace desde Tocorón. Entonces autoridades importantes de esas naciones le pidieron actuar al gobierno de Maduro y él, que está buscando legitimarse, tenía que reaccionar a esto, porque si no quedaba sin hacer nada al ser el manejo de una cárcel una responsabilidad del Estado”.

Línea más clara con Ceballos

Rísquez también dijo que con el almirante Remigio Ceballos al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz hay una línea “más clara” de acción para reducir grupos criminales, tanto de delincuencia organizada como de hampa común.

“No puedo decir si las medidas que están tomando son acertadas o no, pero es muy claro que las están tomando y no se había hecho con claridad antes. Es un elemento importante que se está haciendo acá, no diría que es una política porque todavía no se puede hablar de una política de seguridad desde el gobierno, pero sí hay una línea de seguridad ciudadana distinta a la que veníamos viendo anteriormente”.

En su libro, la periodista le sigue los pasos al Tren de Aragua, desde su nacimiento que ubica en el año 2014 hasta su expansión a partir de 2017 en Perú y cómo la pandemia del COVID-19 y la migración forzada de venezolanas y venezolanos le permitió llegar a Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil.

Derechos humanos como detonante

Rísquez asegura que hay dos eventos coyunturales que sirvieron como “detonante” de esta acción. Uno es la presentación del cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que se hizo este miércoles 20 de septiembre, y la campaña nacional e internacional de ONG de DDHH de protesta en contra de los centros de tortura del gobierno en el país.

“Son hechos que pudieran haber propiciado que la intervención se diera hoy (miércoles) y no mañana, una semana o en un mes. Pero, creo que estos dos factores tienen peso en esta medida”.

Al ser consultada sobre si el operativo podría impactar la estructura operativa del Tren de Aragua, dice que al ser la base de operaciones de este grupo sí podría mellar sus acciones en el corto plazo.

Impacto en operatividad del Tren de Aragua

“Esto no significa automáticamente o necesariamente la desaparición del Tren de Aragua, porque no sabemos el resultado claro de la intervención o si se va a hacer algún señalamiento sobre alguien. Si sabemos que se está sacando el mando de quienes tenían el control de Tocorón y se supone que allí no va a haber un grupo criminal. La principal base de operaciones del grupo no va a funcionar allí, pero eso no está claro. Hay que esperar cómo siguen evolucionando estas acciones del gobierno”.

Descartó también que esta actividad signifique una reducción de la violencia delictiva, sobre todo porque el Tren de Aragua se dedica a negocios de crimen organizado a diferencias de bandas como la de Carlos Luis Revete, alias el Koki, que tenía su base en la zona llamada Cota 905 de la capital venezolana.

“Sus acciones en el caso venezolano no tenían un gran impacto sobre la seguridad ciudadana. Habían establecido gobernanzas criminales en varios estados del país y aunque son ellos los que deciden en esas zonas las dinámicas sociales, habían llegado un punto que la violencia no era necesaria en sus acciones. Sus actividades no determinan que haya más o menos violencia en Caracas, Carabobo u otros estados”.

Recordó que ante la disminución de grupos de delincuencia común, en Venezuela se fortaleció la delincuencia organizada, lo que permitió la expansión del Tren de Aragua y el mando de los pranes de otras cárceles sobre regiones del país, tal como lo detalla en su libro en casos como Trujillo y Carabobo, donde hay pranes que mantienen control de actividades criminales.

Un pequeño ejército para reducir Tocorón

Consideró que decir que usaron a 11 mil hombres para desalojar la cárcel, sea cierto o no, revela la magnitud y el poder del Tren de Aragua dentro de la cárcel.

“Para poder ser desmantelado, ese grupo requieren de un pequeño ejército. Son 11 mil hombres contra una población penal que no creo que supera las 5 mil personas. Estamos hablando de dos policías por cada hombre en Tocorón, es una acción bastante desproporcionada”.

Rísquez dijo que es muy poco lo que ha podido recabar sobre el operativo, aunque sí le llegó información sobre la presencia de mujeres y niños en la cárcel, además de la petición de los reclusos que pidieron respeto a sus derechos humanos y que no entraran a la fuerza.

