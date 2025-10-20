Las autoridades del estado confirmaron este lunes la recuperación de 12 de los 14 cuerpos de los mineros atrapados tras el colapso de la mina aurífera «Cuatro Esquinas de Caratal», en el municipio El Callao, estado Bolívar.

El incidente, ocurrido el pasado 13 de octubre debido a fuertes lluvias que inundaron tres barrancos mineros, dejó un saldo de 14 víctimas fatales por ahogamiento, según reportes oficiales.

La gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, supervisó las operaciones de rescate y anunció la madrugada de este lunes la extracción de los últimos cinco cuerpos entre la medianoche y las 4:30 a.m.

“Estamos aquí con nuestro pueblo, acompañando a las familias que perdieron a sus seres queridos. Dios los bendiga”, declaró García, quien destacó la labor conjunta de Protección Civil, Bomberos, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Minerven, militares de la Zona 62 Bolívar y voluntarios locales.

Las tareas de achique de agua y excavación persisten para localizar los dos cuerpos restantes en las galerías subterráneas. El colapso ocurrió en una zona del Arco Minero del Orinoco, donde la minería informal opera bajo condiciones precarias.

Los 14 mineros, oriundos de El Callao, Guasipati y San Félix, trabajaban en cilindros verticales de 40 a 60 metros de profundidad conectados por túneles. Hasta el momento, uno de los cuerpos recuperados permanece sin identificar; entre los nombres de la svíctimas están: Robert Custodio, Jonathan Solano Ramírez, Félix Gilberto Romero, David Guevara Lereico, José Daniel Belisario, George Freder José López y Eduardo Romero.

Este es el segundo accidente mortal en minas de Bolívar en 2025, tras un incidente en julio que dejó cuatro víctimas. Desde 2019, la región ha registrado al menos 21 tragedias similares, con más de 111 fallecidos.