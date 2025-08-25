Mueren mujer y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Una mujer y un niño, abuela y nieto, fallecieron este lunes 25 de agosto después de que un cable de electricidad de alta tensión les cayó encima en el municipio Baruta, del área metropolitana de Caracas, en horas de la mañana.

La información que compartieron en redes sociales destaca que los dos transitaban por la calle cuando las guayas se desprendieron y los electrocutaron.

En la red social X, el comisario jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, se refirió al hecho, que se registró en el pueblo de Baruta alrededor de las 9:30 de la mañana.

Al sitio se dirigieron comisiones de Protección Civil y Policía de Baruta, Bomberos y de la Policía Nacional Bolivariana ya que se dio en una vía transitada y generó zozobra en entre quienes transitaban por el lugar, el transporte público y los comercios de los alrededores.

Alcaldía informa que eran una mujer de 47 años y un niño de 12 años

En su cuenta de la red social Instagram, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta informó que los fallecidos eran familia. Una mujer de 47 años y su nieto de 12 años.

El accidente se registró en una parada de transporte público de la línea Las Minas de Baruta, específicamente en la calle Bolívar de la localidad.

«Nuestro municipio se encuentra de luto. Lamentamos enormemente lo sucedido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas», añadió la institución al informar del hecho.

Añadieron que la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargarán de las averiguaciones para determinar por qué se desprendió el tendido eléctrico, mientras que en la zona se encontraba una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) debido a la interrupción del servicio.