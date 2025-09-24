Lo que se sabe del accidente aéreo en Maiquetía este 24 de septiembre

Una avioneta privada modelo Learjet 55, matrícula YV3440, se estrelló luego del mediodía de este 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según confirmó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac).

El incidente ocurrió durante el despegue, a las 12:55 pm, aunque reportes preliminares sugieren que pudo deberse a un intento de aterrizaje frustrado por fuertes ráfagas de viento.

La aeronave, operada por una empresa venezolana y con antecedentes de vuelos frecuentes entre Venezuela y Cuba, llevaba a bordo dos pasajeros y una tripulación conformada por el piloto Riger Bermúdez y el copiloto David Daza, según fuentes extraoficiales.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, durante las maniobras de despegue, presentó una falla en una de sus ruedas, lo que obligó a abortar la salida y provocó que colisionara al final de la pista.

Qué pasó con la avioneta en Maiquetía

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por cuentas de monitoreo aeronáutico, el avión sufrió un desperfecto crítico: “se explotó una rueda, abortando el despegue y colisionó al final de la pista”. Minutos después, autoridades confirmaron la presencia de bomberos aeronáuticos y personal de seguridad en el lugar del accidente.

El Inac informó que a los pasajeros los rescataron con vida y se encuentran estables, aunque circulan reportes no verificados que mencionan hasta cuatro ocupantes y posibles víctimas fatales. Tampoco se informó sobre las identidades de estas personas.

Videos que se difundieron en redes sociales muestran el momento del impacto, en los que se ve a la avioneta cuando giraba descontroladamente antes de estrellarse, lo que generó una explosión y una densa columna de humo negro en la pista principal (cabecera 10-28).

Las operaciones del aeropuerto se suspendieron temporalmente, mientras equipos de bomberos aeronáuticos y personal de emergencia atendieron el accidente.

El Inac dice haber iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que podrían estar relacionadas con condiciones climáticas adversas.