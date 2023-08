La tarde de este lunes 7 de agosto, entre 5:00 y 5:30 p.m., ocurrió un tiroteo en el puente que conecta la autopista Francisco Fajardo con La California. En el hecho murieron tres personas; dos eran miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la tercera una mujer que no era funcionaria de seguridad.

Este lamentable suceso ocurrió en plena tarde en una zona muy concurrida de la ciudad de Caracas y donde suele haber mucho tráfico a esa hora. A pesar de esto, las calles y avenidas de esta parte de La California, municipio Sucre, son residenciales y hay algunos locales comerciales.

A escasos metros del puente está un taller de vehículos. Uno de sus trabajadores escuchó los disparos, pero asegura que “todo ocurrió muy rápido”. La versión es similar si uno camina otros metros.

En uno de los kioscos de la zona estaban reunidas varias personas al mediodía de este martes 8 de agosto. La mayoría trabaja en los alrededores de La California Norte, algunas escucharon los disparos, otras no. Mientras tanto, los habitantes de las casas y apartamentos de la avenida Santiago de León de Caracas y la avenida Roma aseguran que este tipo de hechos no ocurrían en este lugar desde hace muchos años.

“Esto por acá es muy tranquilo desde hace tiempo. A veces roban, pero nunca escuchamos tiros”, relató uno de los vecinos a Efecto Cocuyo.

Al menos cuatro disparos se escucharon en La California

Uno de los trabajadores del lugar se quedó hablando en un puesto de venta de perro calientes y narró lo que vio en la tarde del lunes 7 de agosto. “Yo escuché como tres o cuatro disparos. Todo fue bastante rápido. Pero un tipo salió corriendo con un casco en la mano. Se paró a descansar cerca de nosotros y siguió”, dijo el joven que pidió no ser identificado.

Quienes vieron el suceso afirman que dos personas huyeron. Uno a pie, hacia el oeste por la avenida Roma y otro en moto hacia el este. “El de la moto yo creo que no sabía bien dónde estaba porque se metió hacia una calle ciega que está más adelante. Yo escuché que a ese lo mataron”, relató uno de los taxistas que estaciona su vehículo en la zona.

La avenida Santiago de León de Caracas está llena de residencias

Varias señoras que trabajan en las calles cercanas al puente donde ocurrió el tiroteo afirman no haber escuchado absolutamente nada. “Donde trabajamos nosotras a veces no se escucha ni los carros pasando al frente de la casa”, comentó una de las mujeres. No obstante, sí recuerdan que al salir del trabajo el paso por el puente ya estaba cerrado y había policías por doquier.

“Yo salí como a las 5:40 y ya había pasado lo de los tiros. Solo vi unas patrullas yendo hacia el puente, y alguien nos dijo que había tres cuerpos ahí”, agregó la misma mujer.

Testigos afirman que un hombre se fue corriendo por la avenida Roma

Uno de los habitantes de la avenida Roma indicó que los cuerpos estuvieron varias horas en el asfalto del puente que conecta la autopista con la avenida Santiago de León. “Yo lei que los cuerpos estuvieron una hora ahí, pero para mi eso en mentira. Yo salí a las 8:00 de la noche y todavía no los habían levantado todo”, informó el hombre.

A unos metros de donde murieron las personas está la biblioteca Paul Harris que tiene zonas verdes

A pesar de este hecho, el ambiente en la avenida Santiago de León era tranquilo este martes 8 de agosto. En el asfalto del puente quedaba una mancha de sangre ya seca y los huecos de las balas en las defensas. Ahí murieron Jennifer Medina, Enrique López y Kleyber Vera. Pero más adelante las personas tomaban café, fumaban y caminaban por la calle como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los vecinos y trabajadores de la zona relataron que funcionarios policiales pasaron varias veces en la mañana de este martes haciendo preguntas sobre el hecho y pidiendo ver el material grabado por algunas de las cámaras de vigilancia que hay en casas y locales comerciales.

