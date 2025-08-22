En Zulia murió un niño por intoxicación alimentaria y otros reciben atención médica

Un niño murió este jueves en el estado Zulia producto de una intoxicación alimentaria, que confirmó la autoridad única de Salud del gobierno regional, Noly Fernández.

De manera extraoficial se maneja que tanto el pequeño como otros niños y varios adultos recibieron alimentos en un comedor del barrio Suramérica, en el municipio San Francisco, según los medios digitales Versión Final y El Pitazo.

“Las autoridades competentes se encuentran en el proceso de investigación para esclarecer la situación”, afirmó Fernández tras lamentar el deceso del pequeño en declaraciones que recogió Versión Final.

Al resto de las personas afectadas le brindaron atención médica en varios centros sanitarios: el Hospital «Dr. Noriega Trigo», el General del Sur «Dr. Pedro Iturbe», en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) El Callao y en el hospital de Niños de Veritas.

Sin embargo, no se informó el número de afectados por esta ingesta alimentaria.

El niño tenía 9 años

El portal Noticias Al Minuto dijo que el niño fallecido, de 9 años de edad, respondía al nombre de Juan Carlos Mencia Rey. Además, detalló que su hermano, un adolescente de 16 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Noriega Trigo, con un cuadro grave de salud.

A su vez agregó, que los niños afectados habrían consumido platos de arroz con lentejas en el comedor comunitario. En ese lugar más de siete pequeños reciben a diario alimentación.

Entre los síntomas que presentaron por la intoxicación alimentaria están vómitos, diarrea, descompensación y deshidratación.

El pasado 12 de febrero se produjo la intoxicación de Casi 40 niños y niñas y una profesora de la U.E.N Creación Calle Páez, de la localidad de Sabaneta, en El Consejo estado Aragua, que ocurrió dentro de las instalaciones de la institución.

Con información de Versión Final, Noticias Al Minuto y El Pitazo