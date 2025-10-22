Una tragedia aérea conmocionó al estado Táchira la mañana de este miércoles, cuando una avioneta modelo Cheyenne, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 am en el Aeródromo de Paramillo, ubicado en el Parque Nacional de San Cristóbal.

El accidente, ocurrido durante la fase de despegue, dejó un saldo preliminar de dos personas calcinadas, identificadas como Toni Bortone, piloto, y Juan Maldonado, copiloto, según reportes extraoficiales, mientras las autoridades trabajan para confirmar las causas del siniestro.

El incidente se produjo cuando la aeronave, que según fuentes locales tenía vínculos con actividades logísticas del gobierno, intentó despegar desde la pista del aeródromo.

Testigos y reportes preliminares indican que el piloto perdió el control de la avioneta, aparentemente tras la explosión de un neumático, según informó la periodista tachirense Sandra Rondón.

El impacto provocó la destrucción total de la nave y un incendio que consumió los restos, dificultando las labores iniciales de rescate.

Video showing the crash of Piper PA-31T1 Cheyenne I, Venezuelan registration YV1443 (C/N 31T-7904013), at Paramillo Airport, in San Cristóbal, Venezuela, earlier today. According to local sources, there are two fatalities. (Via pro_plane_pilot) pic.twitter.com/Y3tvYtOttq — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) October 22, 2025

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se trasladaron al lugar y, para mediodía, continuaban trabajando en la zona para controlar la situación y recabar evidencias.

Las autoridades aeronáuticas, en conjunto con organismos militares y de aviación civil, han iniciado una investigación para determinar si el accidente fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o factores externos, como las condiciones de la pista o del entorno.

José María Nogueroles, presidente del banco Sofitasa, durante una presentación en el día de hoy, comentó muy conmovido que Bortone y Maldonado lo habían trasladado ayer de San Fernando de Apure a San Cristóbal a las 5 de la tarde.