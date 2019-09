Cicpc inicia investigación a agencia de modelaje Belankazar

View this post on Instagram

COMUNICADO: A todos nuestros seguidores y público en general. Nuestra página web se encuentra abierta de forma pública, para que todos puedan apreciar lo que está publicado en la misma, lo estará sólo por 24 horas. El material que se publica en la página web, es el mismo que se publica en nuestro Facebook, no tenemos nada que ocultar, nuestro trabajo siempre ha sido y será profesional, basado en el respeto, valores y lineamientos éticos. Si bien es cierto que muchos de nuestros videos y sesiones de fotos hay trajes de baño, también los hay de otros tipos como casual, elegante y deportivo. Nuestro material jamás ha sido orientado con una visión sexual o de aprovechamiento de nuestros modelos. Hacemos este comunicado dada la campaña de descrédito de la que estamos siendo víctima por personas que no investigan profundamente, cayendo en la difamación sin pruebas reales. Belankazar está abierto, todo nuestro material está disponible, y puede ser investigado por quien así lo desee. Belankazar lleva más de 30 años operativo en Venezuela, trabajando y dando fuentes de empleo, además de la formación y crecimiento personal que reciben nuestros estudiantes. Pueden estar tranquilos, y nuestros estudiantes, padres y representantes, así lo saben, porque nos conocen, y conocen nuestro trabajo. Nuestra empresa cuenta con todos los permisos legales para su funcionamiento, y nuestras redes sociales han sido y son monitoreadas por personal profesional. Quien planificó este ataque lo ha hecho con premeditación y alevosía para dañar nuestra imagen .