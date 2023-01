Autoridades investigan secuestro de diseñadora en la Regional del Centro

Juana Valentina Uribe Salgado, de 23 años de edad, fue secuestrada la noche de este jueves 12 de enero mientras transitaba junto con su padre, Hernán Uribe, y su hermano adolescente de 14 años de edad, por la Autopista Regional del Centro, a la altura de Las Tejerías, estado Aragua.

El fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, confirmó el suceso a través de su cuenta en Twitter y designó a las fiscalías 6ª del estado Aragua y 99ª con competencia nacional para investigar el caso.

#Designados los Fiscales 6to Aragua y 99 Nac para #investigar el #SECUESTRO de la ciudadana Juana Uribe Salgado y su progenitor Hernan Uribe ocurrido el 12/01/23 a las 21:00 horas, en la Autopista Reg del Centro, a la altura de Tejerías ( Aragua ). pic.twitter.com/njU6wJHsyv — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 13, 2023

Saab, en su publicación, detalló que el padre de la víctima, Héctor Uribe, también fue secuestrado, sin embargo, según fuentes del medio de comunicación colombiano La Opinión, Uribe se había contactado con la familia para informar sobre el hecho.

A través de la cuenta de Instagram de Yezmin Salgado, madre de la víctima, se denunció el rapto durante la madrugada de este viernes. En la publicación, se detalló que el carro en el que se trasladaba la familia quedó accidentado a mitad de la autopista, alrededor de las 9:00 p. m.

“Salieron 3 tipos del monte y se me la llevaron; por favor ayúdenme a encontrarla, que no me le hagan nada”, se lee en la publicación.

“Los secuestradores sorprendieron las víctimas a mitad de la autopista, los intimidaron para despojarlos de sus pertenencias y, luego del robo, se llevaron secuestrada a Juana Uribe”, dice el medio colombiano.

Fuentes policiales detallaron que el secuestro fue perpetrado por supuestos miembros de la banda delictiva Tren de Aragua, desde la cárcel de Tocorón, en Maracay. Se conoció que los secuestradores solicitaron un pago en dólares para dar una fe de vida.

Funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizan pesquisas para dar con el paradero de Uribe, así como el de los secuestradores, cuya identidad aún no ha sido confirmada a la prensa.

La familia tenía como destino Caracas, donde vive Juana Uribe junto a sus familiares. Había salido desde San Cristóbal, estado Aragua, luego de pasar las vacaciones de diciembre en Cúcuta, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela.

La tarde de este viernes se registra un fuerte despliegue de funcionarios de seguridad del estado en la Autopista Regional del Centro, cerca del lugar del secuestro. Por el momento se desconocen detalles del operativo.

Juana Valentina Uribe es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Santa María, diseñadora de modas y trabaja en una radio del estado Miranda.