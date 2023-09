Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los planetas Venus, Saturno y Júpiter serán fáciles de observar en septiembre. También, la luz zodiacal y la cuarta superluna del año.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas los eventos astronómicos.

11 de septiembre

La Luna y Venus en conjunción, antes del amanecer.

13 de septiembre

La Luna y Mercurio en conjunción

16 de septiembre

La Luna y Marte en conjunción

19 de septiembre

Neptuno, el octavo planeta del sistema solar, podría ser visto desde la Tierra gracias a la oposición, un evento que ocurre cuando Neptuno, la Tierra y el Sol están dispuestos en una línea casi recta.

Es uno de los momentos en los que Neptuno está más cerca de la Tierra, y ocurre cada año (o 368 días en promedio).

22 de septiembre

Mercurio en máxima elongación oeste.

En este evento, el primer planeta del sistema solar sale y se pone poco antes del Sol, siendo visible poco antes del amanecer.

23 de septiembre

Llega el equinoccio de septiembre: ocurre cuando el Sol se ubica en la línea del ecuador terrestre, por lo que el día y la noche en ambos hemisferios tienen la misma duración.

27 de septiembre

La Luna y Saturno en conjunción

29 de septiembre

La cuarta y última superluna del año. Un evento que ocurre cuando la Luna está cerca del punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

Te puede interesar: Superluna, cuando la Luna llena parece más grande y brillante a la vista

Todo el mes

Venus ahora es un objeto del cielo matutino, que se verá al este como un faro brillante en el cielo antes del amanecer, informa la NASA en su blog What’s up in the Sky?

Asimismo, publica la agencia espacial estadounidense, Saturno y Júpiter seguirán siendo planetas fáciles de observar en todo septiembre. En el caso de Saturno, podrá verse en el sureste después del atardecer; y Júpiter saliendo un par de horas más tarde.

En septiembre, también podrá observarse la luz zodiacal: la luz del sol reflejándose en una nube de polvo interplanetaria. Este polvo llena el sistema solar interior hasta los límites internos del cinturón de asteroides principal, justo después de Marte.

Para el hemisferio norte, los observadores deben buscar la luz zodiacal en el este durante aproximadamente una hora antes de que comience el crepúsculo matutino. Mientras que los observadores del hemisferio sur deberán mirar hacia el oeste, una hora después del crepúsculo vespertino. NASA

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 8 y el 30 de septiembre unos 16 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Los pases más favorables de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio más famoso del mundo tendrá varios pases por nuestro país durante septiembre, con vistas favorables y brillantes.

8 de septiembre

Hora: 7:59 p. m. a 8:02 p. m.

Magnitud: -3,0 (muy brillante)

Dirección: Sur sureste

9 de septiembre

Hora: 7:11p. m. a 7:16 p. m.

Magnitud: -2,2 (muy brillante)

Dirección: Sureste

10 de septiembre

Hora: 7:59 p. m. a 8:05 p. m.

Magnitud: -2,1 (muy brillante)

Dirección: Noroeste

11 de septiembre

Hora: 7:10 p. m. a 7:16 p. m.

Magnitud: -3,8 (muy brillante)

Dirección: Suroeste – Noroeste

En sus pases, la Estación Espacial Internacional se aprecia como un lucero fijo que cruza el cielo.

**

¡Te deseamos cielos despejados para que no te pierdas ninguno de estos eventos previstos en septiembre!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...