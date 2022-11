Urano y las Leónidas llegan al cielo de noviembre

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, en el cielo de noviembre podremos observar la oposición de Urano, la Luna junto con planetas y el pico de las Leónidas.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas ninguno de los eventos.

8 de noviembre

Un eclipse total de Luna, visible solo en Norteamérica, el Pacífico, Australia y el este de Asia.

En este evento astronómico, la Luna se sitúa dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Allí, adquiere una tonalidad rojiza que en muchas ocasiones llaman “Luna de sangre”.

9 de noviembre

Oposición de Urano.

Según reporta StarWalk, el séptimo planeta del sistema solar brillará y se podrá detectar a simple vista con un cielo oscuro y despejado, pero será mejor verlo con la ayuda de binoculares o un telescopio pequeño.

11 de noviembre

La Luna junto a Marte y la brillante estrella Elnath, antes del amanecer.

Descrita por la NASA, Elnath es la segunda estrella más brillante de la constelación de Tauro, después de la rojiza Aldebarán, y forma el cuerno norte del toro.

18 de noviembre

El pico máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, que está activa durante todo noviembre. Alcanza su punto máximo después de la medianoche del 18, con alrededor de 15 a 20 meteoros por hora bajo cielos despejados y oscuros.

De acuerdo con la Nasa, en su blog What’s Up In The Sky?, el nombre de la lluvia proviene de la constelación de Leo, el león, de donde parecen irradiar sus meteoros. Los meteoros son fragmentos polvorientos de escombros dejados por el cometa Tempel-Tuttle en su órbita alrededor del Sol.

Para este año, “la Luna estará llena en un 35 %, lo que significa que interferirá con su capacidad para ver los meteoros más débiles. Sin embargo, los meteoros Leónidas suelen ser brillantes, con estelas (también llamadas trenes) que persisten durante un par de segundos después de atravesar el cielo”, apunta la agencia estadounidense.

28 de noviembre

La Luna y Saturno en conjunción, al oeste

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 1 y el 28 de noviembre, unos 28 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Las “visitas” de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio orbital más famoso estará cruzando los cielos de Venezuela en las siguientes fechas y coordenadas más favorables para el territorio:

10 de noviembre

Hora: 7:47 pm a 7:50 pm

Magnitud: -2,9 (muy brillante)

Dirección: Suroeste

11 de noviembre

Hora: 7:59 pm a 8:02 pm

Magnitud: -2,6 ( muy brillante)

Dirección: Sur-Este

13 de noviembre

Hora: 6:59 pm a 7:05 pm

Mag.: -3,0 (muy brillante)

Dirección: Suroeste-Noreste

Te deseamos un cielo de noviembre despejados para que no te pierdas ninguno de estos eventos previstos.