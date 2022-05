Cómo observar el eclipse lunar total desde Venezuela este 15 de mayo

El fin de semana el Sol, la Tierra y la Luna estarán alineados y nuestro satélite atravesará la sombra de la Tierra: se producirá un eclipse lunar total.

En este evento astronómico, la Luna se sitúa dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Allí, adquiere una tonalidad rojiza que en muchas ocasiones llaman “Luna de sangre”.

Venezuela es uno de los países que tendrá un asiento en primera fila para observar todas las fases del evento, al igual que en la mitad oriental de Estados Unidos y toda América del Sur.

Mientras que solo su totalidad será visible en gran parte de África y Europa occidental.

De equipos astronómicos, ninguno. Pero sí es necesario que haya buenas condiciones meteorológicas para observar el cielo.

Asimismo, unos binoculares o un telescopio podrán permitir una gran vista del satélite y el color rojizo.

Al igual que para los demás eventos astronómicos, expertos recomiendan un entorno oscuro y alejado de luces brillantes para mejorar las condiciones de observación.

Para Venezuela –y los demás países donde se observarán todas las fases– el evento comenzará a eso de las 9:00 pm (ET – hora local) y a eso de las 11:29 pm ocurrirá la totalidad.

A continuación, los horarios recopilados por la Nasa para la noche del 15 de mayo, en horario universal coordinado (UTC) y tiempo del este (ET) que coincide con la hora en nuestro país:

Se debe a la dispersión de Rayleigh o al viaje de la luz en forma de ondas y los diferentes colores de la luz tienen diferentes propiedades físicas.

Ese es el mismo fenómeno que hace que nuestro cielo sea azul y nuestras puestas de sol rojas hace que la Luna se vuelva roja durante un eclipse lunar, resume la agencia espacial estadounidense.

